Nijmeegs studentenprotest tegen leenstelsel

15.000 euro, 20.000 euro en zelfs een bordje met 70.000 euro van ene Leah. De schulden waarmee deze studenten opgezadeld worden liegen er niet om zo blijkt uit de 300 bordjes die op het Kelfkensbos zijn neergezet.

Torenhoge schulden

Student filosofie Ties van den Boogaard is dan ook duidelijk: “Wij zijn helemaal klaar met het leenstelsel. Studenten beginnen nu hun leven met torenhoge schulden.” Ties die zelf een relatief bescheiden schuld heeft van 11.400 euro, staat bij het verkiezingsbord voor de Tweede Kamerverkiezingen. Want de landelijke partijen moeten wat hem betreft een einde maken aan het leenstelsel dat in 2014 werd ingevoerd.

Tekst gaat verder onder de foto.

Student Ties van den Boogaard Foto: Omroep Gelderland

Inmiddels zijn ook de partijen die destijds voor zo’n leenstelsel waren, daarop teruggekomen. Alleen de VVD vindt het nog steeds een goed idee.

Dat moet ook wel, zo vindt Bas van Weegberg van mede-organisator FNV Young & United. “Het leenstelsel is echt een schuldenmachine.” Dat blijkt wel uit de cijfers. Gemiddeld leent een student 700 euro per maand en de gemiddelde studieschuld loopt per student al snel op tot 35.000 euro. Inmiddels is de totale studieschuld opgelopen tot boven de 21 miljard euro zo heeft FNV Young & Unit berekend.

Tekst gaat verder onder de foto.

Bordjes representeren de studenten met schulden Foto: Omroep Gelderland

En dat terwijl de jonge generatie het toch al moeilijk heeft, zo vindt Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb): “Een generatie die dus met een schuld begint, maar ook de rekening van de coronacrisis en vergrijzing moet betalen, moet dealen met de klimaatcrisis en een huizenmarkt die volledig op slot zit.”

Dat onderschrijft Shivan Meijs van studentenvakbond AKKU. Volgens hem is het al lang niet meer zo dat hoger opgeleiden automatisch veel geld gaan verdienen en hun schuld dus makkelijk kunnen terugbetalen. “Er zijn tegenwoordig meer hoger opgeleiden dan vroeger. Een groter aanbod betekent dat ze minder salaris krijgen.”

Zelf woont Shivan nog thuis, mede omdat hij het vanwege het leenstelsel niet aandurfde om op kamers te gaan. Want ook de huren zijn behoorlijk hoog, zo vindt hij en studeren wordt steeds duurder.

De actie op het Kelfkensbos is onderdeel van de campagne Niet mijn schuld waarmee studenten al twee jaar actievoeren tegen het leenstelsel. Afgelopen maandag begon een soortgelijke actie in Groningen en na andere steden is maandag de laatste actiedag in Wageningen.