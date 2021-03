Miljoenen voor ambachtscentrum Doetinchem

“We maken hiermee een langetermijnkeuze”, laat de gemeente Doetinchem weten. “We gaan daarbij niet voor de snelle winst, maar een investering in de opbouw van een circulaire, duurzame ontwikkeling, met (op termijn) ook financieel voordeel.” De gemeente wil garant staan voor een lening van ruim vier miljoen euro die buitendienst Buha aangaat. Het bedrag wordt gebruikt voor de realisatie van een nieuw gebouw aan de Havenstraat dat dienst moet doen als het circulaire ambachtscentrum. De structurele kosten worden volgens de gemeente gedekt door hogere tarieven aan de poort, waardoor de bouw niet leidt tot een hogere afvalstoffenheffing.



Samen met het vorig jaar aangenomen grondstoffenplan moet het in gebruik nemen van het centrum zorgen voor een afname van 115 kilo restafval per inwoner per jaar. Op dit moment is dat 185 kilo, terwijl vanuit het Rijk de taak is opgelegd om dit in 2024 te reduceren naar dertig kilo. Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat door het ambachtscentrum tachtig procent van de totale hoeveelheid restafval hergebruikt kan worden als ‘grondstof’. Dat zou betekenen dat op jaarbasis 1.800 ton restafval niet in de verbrandingsoven terecht komt.



Stageplekken en inclusieve arbeidsmarkt

Bij het project zijn verschillende stakeholders betrokken. Zo ziet het Graafschap College mogelijkheden om studenten stage te laten lopen binnen het te realiseren ambachtscentrum en wordt er werkgelegenheid gecreëerd voor personen met een arbeidsbeperking. “Het grootste deel van de bezetting van de sorteerstraat en de demontagehal wordt ingevuld met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, legt de gemeente uit. “Dit gaat om zowel betaalde functies als werkplekken met loonkostensubsidie als vrijwilligerswerk.”



Onzekerheid

Als kanttekening geeft de gemeente aan dat onzeker is wat een sorteerstraat en een demontagehal kunnen opleveren. Ook is niet bekend hoeveel lokale ondernemers aanhaken en bestaat het risico dat stakeholders afhaken. “Maar er kunnen ook stakeholders bijkomen, bijvoorbeeld gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Bronckhorst”, aldus Doetinchem. “De beide gemeenten willen graag betrokken en geïnformeerd blijven.”



Als de gemeenteraad van Doetinchem instemt met het plan moet het circulair ambachtscentrum eind 2023 zijn gerealiseerd. Op 29 april wordt een besluit genomen.





