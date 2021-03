Simone redt kippen van de slacht

Als je naar het telefoonhoesje van Simone van den Boogaart kijkt, denk je te weten dat ze uit de Achterhoek komt. De vlag van de regio versiert de achterkant van haar smartphone. Maar niets is minder waar. De in Renkum afkomstige kippenredder is opgegroeid in Limburg en kwam via omzwervingen in Renkum uit. “Ik zocht gewoon iets mooi symmetrisch en groens.”

Simone is kippenredder. Ze heeft in haar achtertuin vijf kippen rondlopen. Als we met wat spinazie en spaghetti naar de dieren lopen, komen ze allemaal direct op haar af. “Ik vind kippen prachtig. Ze zijn heel karakteristiek, nieuwsgierig en er is altijd leven in de brouwerij.”

De beestjes zijn gered vanuit de intensieve veehouderij. “Er is een stichting die deze kippen opkoopt bij boeren om ze te redden van het slachthuis. Ik heb ze mezelf cadeau gedaan voor mijn verjaardag”, vertelt Simone.

Beluister de radioreportage:

Ze had altijd al wat met dieren. Op haar achtste kwam ze in Barneveld te wonen, maar daar begon de liefde voor de kip nog niet gelijk. Toch heeft ze er nu vijf in haar tuin. “Of het echt zo is dat we hiermee zorgen dat er minder kippen naar het slachthuis gaan, weet ik niet. Maar voor de bewustwording van de mensen is het wel goed, en deze kippen hebben we in ieder geval gered!”

Zelf eet ze de eieren die de dieren leggen niet. Ze eet veganistisch en dus ook geen zuivelproducten. “Ik geef ze te eten aan de kippen, zo verspillen we al dat harde werk in ieder geval niet.”

