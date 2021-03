Gevaarlijke overwegen snel aangepakt na dodelijk ongeval

De NS en ProRail nemen per direct veiligheidsmaatregelen bij 28 onbeveiligde spoorwegovergangen, waarvan vijf in Gelderland.

Het gaat om onbewaakte overgangen waar veel zwaar wegverkeer oversteekt en het risico op ongelukken groot is. Zo wordt de overgang op de Bolkhorstweg in Teuge per 18 maart afgesloten. Tot die tijd is met de boer afgesproken dat er geen zwaar verkeer meer over de overweg gaat.

Snelheidsbeperking

Op overgangen zonder bomen of knipperlichten in Twello (zijweg van Hartelaar) en Leuvenheim (Slooinkdreef) worden voorbereidingen getroffen zodat treinen alleen nog met een maximale snelheid van 90 km per uur mogen passeren. Dat geldt ook voor een overweg op het traject Apeldoorn-Deventer op een zijweg van de Hartelaar (de NS kon niet aangeven in welke plaats die ligt).

Bovendien vindt er een procedure plaats voor de onbewaakte overgang bij de Parallelweg in De Steeg en is er met de boer afgesproken dat er wel zwaar verkeer overheen mag, maar eerst ProRail hiervan op de hoogte wordt gesteld als dat gebeurt zodat veilig oversteken kan.

ProRail laat weten dat alle onbewaakte overgangen die openbaar zijn voor 2024 dichtgaan of worden opgeheven. Over onbeveiligde overwegen op particulier terrein worden gesprekken gevoerd met de eigenaren, maar de bedoeling is wel dat ook voor die overgangen snel maatregelen worden genomen.

Dodelijk ongeval

De maatregelen volgen op het afgeronde onderzoek naar het dodelijke ongeval bij de spoorwegovergang in het Drentse Hooghalen in mei 2020. Toen kwam een sprinter van de NS in botsing met een zwaar landbouwvoertuig. Daarbij kwam de treinmachinist om het leven.

Volgens de NS en ProRail is de impact van het ongeval groot. "Allereerst bij de directe nabestaanden en ook bij zijn collega's en in de spoorsector."

