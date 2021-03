Subsidie voor tuinen op de Noord-Veluwe

Als u graag een boom wilt planten in uw tuin of u denkt na over het opvangen van regenwater. Dan kunt u sinds 1 maart hier subsidie voor aanvragen.

Met deze subsidie kan één of meerdere maatregelen genomen worden om de tuin meer te vergroenen en zo beter voor te bereiden op droogte, hitte en hoosbuien. Deze zogeheten ‘stimuleringsregeling’ is een initiatief van de Noord-Veluwse gemeenten in samenwerking met waterschap Vallei en Veluwe en duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam.

Door de klimaatverandering komen er vaker extreme weersomstandigheden in Nederland voor. Denk bijvoorbeeld aan hoosbuien en droge zomers. Wie een aantal kleine maatregelen in zijn tuin treft, houdt droge voeten na een flinke hoosbui en biedt extra ruimte aan planten en dieren in zijn tuin. De stimuleringsregeling is sinds 1 maart 2021 gestart en loopt meerdere jaren door.

Wethouder Henk Wessel (gemeente Elburg), regionale trekker stimuleringsregeling, is erg enthousiast over de nieuwe subsidieregeling. “Het leuke aan deze regeling is dat je subsidie kunt aanvragen voor maatregelen die vrij makkelijk uit te voeren zijn in je tuin. En er is zoveel mogelijk om je tuin te vergroenen, zowel in een kleine als grote tuin.” Als voorbeeld noemt de wethouder het planten van een boom. “Een boom planten is heel eenvoudig: je graaft een gat, zet de boom erin en vult de grond aan. Daarbij levert een boom met aarde eromheen veel op: water kan na een hoosbui makkelijker de grond intrekken en je creëert een mooie plek voor vogels en insecten.” Wie er nu één wil planten, kan dankzij de stimuleringsregeling 35 euro subsidie per boom ontvangen.

De subsidie is voor inwoners uit de zeven regiogemeenten: Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem. De gemeenten hebben bewust gekozen voor een regionale aanpak om inwoners te stimuleren om tuinen te vergroenen.

Deze kan worden aangevraagd via de website van Veluwe Duurzaam. (www.veluweduurzaam.nl/stimuleringsregeling) Inwoners kunnen eerst een online aanvraag indienen. Deze moet eerst worden beoordeeld, zodat de aanvrager weet of er nog voldoende subsidie beschikbaar is voor zijn plannen. Op 7 april (19.30 uur) kunnen inwoners ook een webinar volgen over de subsidieregeling.