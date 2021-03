In de 'Week Zonder Vlees" viert Westervoortse slager 125 jarig bestaan

"Ja dat is wel toevallig", vindt William Boekhorst, sinds 1988 eigenaar van de slagerij. Vegetariër zal hij zelf nooit worden, "Maar het is ook echt niet zo dat ik drie gehaktballen op een dag eet hoor. "

Slager William Boekhorst Foto: William Boekhorst

De slager merkt het zelf niet dat er minder vlees gegeten wordt. "Wel zie ik dat mensen veel bewuster hun eten kiezen, ook welk stukje vlees. En dat is alleen maar winst. "

Na elke slacht een borrel

De slagerij -die ook het predicaat Hofleverancier heeft- begon officieel in 1896 in een soort boerenschuur aan de Kerkstraat in Westervoort. "Dat moment is bekend, omdat toen een soort vergunning is aangevraagd voor een rokerij. " Destijds heette de slagerij nog Snelders en vanaf 1938 Hetterschijt. In de jaren '50 en '60 had de slager aan de ene kant toch een soort aanzien in het dorp, maar aan de andere kant stond hij bekend als iemand die nog wel eens te diep in het glaasje keek. "Dat kwam doordat ze bij al die boeren waar ze een dier kwamen slachten ook een borrel of twee kregen aangeboden", vertelt Boekhorst.

Die tijd heeft hijzelf nooit meegemaakt, maar dat was wel één van de redenen waarom zijn eigen vader nooit het slagersvak is ingegaan. Maar blijkbaar zat het toch in het bloed, want toen William acht jaar oud was, wist hij al dat hij slager wilde worden. "Ik woonde toen in Zevenaar en ging regelmatig een handje helpen bij de slagerij daar. Eerst een beetje schoonmaken, maar al snel mocht ik meer klusjes doen. "

Kennis en passie

Tijdens zijn opleiding kwam hij bij Willy Hetterschijt te werken en omdat Willy het fysiek steeds zwaarder vond, kreeg Boekhorst de mogelijkheid de zaak in 1988 (hij was toen 21) over te nemen. "Maar de familie Hetterschijt is altijd betrokken gebleven bij de slagerij, ook nu nog. " Het slachten heeft William ook een tijd lang zelf gedaan, "Maar wel zonder die borrels na afloop hoor." Het slachten hoort nu eenmaal bij het vak, vindt hij. "Maar altijd netjes en met respect voor het dier. Dat is belangrijk."

De slagerij in 1961 Foto: William Boekhorst

De slagerij is nu nog de enige in Westervoort. "Er waren er hier vroeger drie, maar de rest is gestopt." Door de coronacrisis is het winkelbezoek iets toegenomen. "Nu halen mensen op vrijdag een lekker biefstukje bij ons omdat ze niet uiteten kunnen. Dat is fijn, maar aan de andere kant missen we ook de inkomsten van bestellingen die bijvoorbeeld cateringbedrijven bij ons doen en we leveren natuurlijk ook geen grote barbecue-pakketten nu. "

Hoe de toekomst van de slagerij eruit ziet is nog de vraag: "Ik kan in principe nog wel een jaar of 10 à 15 door als alles meezit en hopelijk is er dan iemand hier aan wie ik mijn kennis en passie kan overdragen. "