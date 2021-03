Het Monument van Verbinding is af

Het Monument van Verbinding is afgesloten. De bamboe stellage werd afgelopen najaar in de Sint Corneliuskerk geplaatst, op initiatief van de gemeente Beuningen en stichting Perspectief. Ook de protestantse en katholieke kerkgemeenschap waren betrokken bij het project.

De bamboestokken waren verbonden met elastiek. Beuningenaren konden hun verhalen, spreuken en wensen delen door ze in het bouwwerk te hangen.

Nu wordt het project afgesloten. Het bamboe bouwwerk hangt vol. Theo Claassen, als vrijwilliger verbonden aan Perspectief, is tevreden: “Het is een bijzonder monument geworden. Er zit hoop in, mensen die elkaar mooie dingen toewensen, omzien naar elkaar en luisteren. Maar er zitten ook boodschappen in waarin je voelt dat mensen zich eenzaam voelen in deze tijd.”

Bij de start van het Monument van Verbinding. Tekst gaat verder onder de video:

Het monument van Verbinding stond eerst in de kerk, en werd later verplaatst naar het gemeentehuis. Daar werd het project afgesloten door Claassen en burgemeester Daphne Bergman. De burgemeester vond het monument een mooie manier om “toch met elkaar die verbinding te zoeken in deze coronatijd.” Weliswaar is dit project nu voltooid, maar voor Bergman is blijft verbinding zoeken nodig: “Ik denk dat we met elkaar moeten blijven zoeken hoe we in contact blijven met inwoners en inwoners onderling.”

