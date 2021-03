Grensregio's Duitsland willen meer vaccins

Inwoners van Duitse grensregio’s zijn bezorgd om de coronasituatie in Nederland en willen meer coronavaccins. Het aantal coronabesmettingen in Noordrijn-Westfalen stijgt meer dan gemiddeld in Duitsland, reden voor onder meer Kreis Kleve en Kreis Borken om in een brandbrief aan de deelstaat te vragen om extra vaccins.

Hoewel zowel de Nederlandse als de Duitse overheid gedurende de coronacrisis heeft geadviseerd niet onnodig naar het buitenland te reizen, is de grens tot op heden open voor klein grensverkeer. Achterhoekers die in Duitsland wilden tanken of hun boodschappen doen, waren uitgezonderd van test- en quarantaineverplichting. In de brandbrief stellen de bestuurders dat het open houden van de grenzen een zeer sterke impact heeft op de grensgemeenten, zeker nu het besmettingscijfer in Nederland en ook België hoger ligt dan in Duitsland.



In de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn deze week bijna 26.000 coronabesmettingen, zo blijkt uit de wekelijkse cijfers. Dat is bijna vijf keer zoveel besmettingen als in de deelstaat Berlijn. In de brandbrief naar minister-president Armin Laschat van Noordrijn-Westfalen vragen de bestuurders van Duitse grensregio’s om extra vaccins. Een soortgelijk besluit nam de Duitse deelregering Beieren vorige week, meldt Omroep Gelderland. Daar werden 50.000 extra vaccins gestuurd naar de grensregio met Tsjechië.