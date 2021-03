Dicht of uitbreiden: gevecht om Lelystad Airport gaat onverminderd door

"We willen een noodsignaal afgeven", klinkt het uit de laptop van Jaap Kloosterziel van Stichting Red de Veluwe. Hij is met een mede-actievoerder een reclamefilmpje aan het monteren.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Actiegroepen opgericht

Het is bijna vier jaar geleden dat grote ophef ontstond op de Veluwe over de vliegroutes van Lelystad Airport. De geplande routes stonden over tientallen kilometers, laag over de Veluwe getekend. Inwoners vreesden overlast van geluid, maar ook politici en bestuurders reageerden verrast op de plannen. Actiegroepen tegen de laagvliegroutes werden opgericht en verzetten zich nu nog steeds actief.

Het idee achter de uitbreiding van Lelystad Airport is dat Schiphol vakantievluchten kan verplaatsen. Op die manier komt er ruimte op Schiphol voor vluchten die het netwerk van de nationale luchthaven versterken. Door fouten in procedures, het verzet tegen het vliegveld en de klimaat- en stikstofdiscussie twijfelen inmiddels steeds meer politici of de plannen wel moeten doorgaan. De Tweede Kamer moet haar definitieve goedkeuring nog geven.

Met flyers, online acties en reclamefilmpjes probeert stichting Red de Veluwe ook bij de landelijke verkiezingen van aankomende week haar geluid te laten horen. "We willen dat het op de agenda blijft staan en dat straks bij een nieuwe coalitie wordt gezegd: we zetten een streep door Lelystad Airport."

Ze willen ons dit vliegveld gewoon door de strot douwen

Door de gezamenlijke actiegroepen is de stemwijzer stemhoger.nl gemaakt, waarop een stemadvies wordt gegeven. "Wat mij betreft blijft het dicht en is het niet nodig", zegt Jules van der Weerd van Hoog Over Wezep. "De wereld is veranderd door het klimaatakkoord en corona, en mensen zijn anders tegen vliegen aan gaan kijken."

'Gemiste kans'

Wezep ligt net als andere dorpen en steden bij of onder de vliegroutes en daar is het verzet onder burgers en politici sterk. Er zijn ook plekken op de Veluwe waar ze hopen te profiteren van het vliegveld, zoals in Harderwijk.

"Voor de gemeente Harderwijk en de regio biedt de de ontwikkeling van Lelystad Airport kansen voor het verbeteren van de bereikbaarheid, maar ook werkgelegenheid, opleidingsmogelijkheden en toerisme", somt burgemeester Harm-Jan van Schaik de voordelen op die het college van burgemeester en wethouders in Harderwijk ziet.

Zie ook: Dit vinden verschillende politieke partijen van Lelystad Airport

De burgemeester ziet ook wel de nadelen, maar wijst er ook op dat inmiddels tientallen miljoenen zijn geïnvesteerd en het vliegveld klaar is. "Bedrijven hebben hier al in geïnvesteerd en er liggen economische kansen voor het gebied met een cirkel van 30 kilometer rondom de luchthaven."

Over het lot van Lelystad Airport zullen een nieuwe Tweede Kamer en Kabinet beslissen, maar mocht het project worden afgeschoten, dan zien ze dat in Harderwijk als een gemiste kans.

Het is een geluid wat de tegenstanders niet willen horen. "Ze willen ons dit vliegveld gewoon door de strot douwen. En daar blijven we tegen actievoeren", benadrukt Jaap Kloosterziel. Waarmee ook blijkt dat het spannend blijft hoe het verder gaat in het dossier Lelystad Airport.

Meer over Lelystad Airport in ons dossier: De Veluwe vs Lelystad Airport