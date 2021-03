Stichting Re-Free zit vast door ruimtegebrek

"We kunnen veel meer mensen helpen als we een pand, garage of loods hebben", vertelt Renate Brandsen, oprichter van de stichting. "Alles staat vol, inclusief de zolder in huis. We kunnen geen kant meer op." De stichting hielp in het begin twee tot drie mensen per dag door onder andere kleding en speelgoed gratis weg te geven, dat zijn er inmiddels tweehonderd per week geworden: "Ik denk dat wij sowieso het dubbele aan mensen zouden kunnen helpen", vertelt Stefanie Müller, bestuurder bij de stichting. Volgens Müller is het aanbod aan spullen groot genoeg om meer mensen te helpen: "Ook zijn er meer mensen die hulp willen, maar we kunnen de spullen niet uitpakken en uitstallen door het ruimtegebrek." Volgens de bestuurder zou een grotere ruimte meer mogelijkheden bieden voor de stichting.



Hulp vanuit de gemeente Montferland wil Re-Free niet. Op het moment dat de stichting gaat samenwerken met de gemeente moeten zij volgens Brandsen rekening houden met aanvullende eisen en mogen zij niet meer iedereen helpen: "Wij helpen onder andere mensen die net buiten de boot vallen, die willen wij graag blijven helpen." De gemeente Montferland voegt daaraan toe dat zij geen subsidies verlenen aan stichtingen voor hun vastgoed: "Dat betekent dat we de stichting niet kunnen helpen bij het vinden van een nieuw gebouw."



ANBI-status

Re-Free hoopt dat sponsoren opstaan om de stichting te helpen, met geld of met een ruimte. Twee jaar geleden kreeg Re-Free de status vaneen Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs geen belasting hoeven te betalen over hun gift. Müller hoopt dat deze status helpt in de zoektocht: "Wij willen de grotere bedrijven gaan benaderen in de hoop dat iemand ons wilt sponsoren met een geldbedrag voor een pand of een pand. "





