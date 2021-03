Raad van State stelt pompeigenaar in gelijk: 'Er is niet naar ons geluisterd'

Doetinchem moet een nieuw besluit nemen over de mogelijke verhuizing van pompeigenaar Theo Wenting naar de Oostelijke Randweg. De Raad van State heeft de eigenaar van het tankstation in Wijnbergen gelijk gegeven.

“Gerechtigheid”, zo omschrijft Wenting de uitspraak van de Raad van State. “We hebben 7,5 jaar samen met de ambtenaren van de gemeente aan het plan gewerkt. Dan wordt de stekker er één minuut voor twaalf uitgetrokken door de raad. Ik ben blij dat we nu gerechtigheid hebben, want het kon gewoon niet.”

De gemeenteraad van Doetinchem moet nu binnen een half jaar een nieuw besluit nemen over het bestemmingsplan ‘Tankstation Oostelijk Randweg’. De gemeenteraad wilde vorig jaar niet meewerken aan de verplaatsing, onder meer omdat het nieuwe tankstation naast natuurgebied De Zumpe zou komen te liggen.

Een petitie van omwonenden werd duizenden keren ondertekend. Ze vonden dat de bijzondere natuur en het unieke landschap door de komst van de pomp zouden worden aangetast, maar de Raad van State noemt dit argument gebrekkig, mede omdat de raad niet inhoudelijk is ingegaan op overgelegde onderzoeken. “Voor aantasting van in dat gebied aanwezige dan wel beoogde natuurwaarden hoeft niet te worden gevreesd”, zo staat in de uitspraak.

‘Wil raad best uitleg geven’

De Doetinchemse raad was verdeeld over het onderwerp. Hoewel partijen enkele jaren eerder nog instemden met de verhuizing, ging er met één stem verschil een streep door het plan, tot grote frustratie van het college en de pompeigenaar. “Er is alleen geluisterd naar een tegenpartij en niet naar ons”, vindt Wenting, die daarin wordt gesteund door de uitspraak van de Raad van State. “Ik ben ook best bereid om nog met raadsleden of het college in overleg te gaan om uitleg te geven.”

Alsnog naar de Randweg

Wenting hoopt nog altijd te kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie. “Het was ook volgens de gemeente de beste plek”, zegt de pompeigenaar, die aangeeft dat er voor de aankoop van grond en het aanleggen van in- en uitvoegstroken al geld is uitgegeven door de gemeente. “Dat zou dan met de hele gemeenschap weer opgebracht moeten worden. Als ze de pomp daar niet bouwen, zou het heel onverstandig zijn.”

