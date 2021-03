'Touwtje om de keel zit steeds strakker'; geen kermis, wel dure keuring attractie

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het is woensdag 09.00 uur als er twee mensen naar de attractie komen om de staalconstructie van de Reactor goed te bekijken. "Je moet het vergelijken met een soort apk voor je auto, je bent verplicht om de keuring te doen", vertelt Boesveld.

Keuring kost je toch enkele duizenden euro's

In deze crisistijd had hij de keuring liever niet gehad. "Toen ik de attractie vorig jaar kocht, had ik er toch hele andere ideeën mee. Ik heb nu maar vier kermissen gedaan, in plaats van 25. En toch is de keuring verplicht. Het kost je toch enkele duizenden euro's en dat is, helemaal in deze tijd, een groot bedrag. Natuurlijk heb je je reserves en proberen we met de hele familie te overleven, maar het touwtje om de keel zit wel steeds strakker."

Een kermis draaien?

Maar Boesveld besloot om de keuring te laten uitvoeren en vooral niet langer te wachten. "Dan vraag je je natuurlijk af: waarom doe je dat? Nou, als ik hem nu doe, dan heb ik het gehad. Als ik over twee weken te horen krijg dat ik ergens een kermis kan draaien, dan ben ik er wel klaar voor. Daarnaast kan het zo zijn dat een latere keuring kan zorgen voor extra kosten."

Maar hoe groot is de kans dat er binnenkort ergens een kermis is? Dat hangt eerst van het kabinet af, maar als zij groen licht geven, dan is er nog een obstakel: de gemeentes. "Die moeten dan weer toestemming geven. Gelukkig hebben enkele gemeenten al toegezegd een kermis te willen houden als dat kan", vertelt Boesveld. Die kermissen zijn volgens hem niet in Gelderland.

Tekst gaat verder onder de foto.

De kermisattractie van Boesveld. Foto: Omroep Gelderland

Als een kermis toestemming krijgt, is er overigens niet meteen vreugde bij de kermisexploitanten, vertelt Hans van Tol van de brancheorganisatie Bovak. "Er zijn gemeenten die nu al zeggen: we gaan dat sowieso niet doen. Maar als ze wel toestemming geven, op welke locatie komen we dan? Als we niet in het midden van het centrum staan, op de bekende locaties, loop je inkomsten mis. Ja, je zou kunnen zeggen: elke cent is er één, maar het opbouwen van een kermis is ook niet gratis. Elke dag ergens anders kost ook veel geld."

'Zorgen waar je niet meer uitkomt'

En dus maakt de Bovak zich zorgen om de toekomst van de kermisexploitanten. "Normaal gesproken maakten we ons zorgen over een dag slecht weer op de kermisdagen. Maar nu maken we ons hele andere zorgen. Dit zijn zorgen waar je niet meer uitkomt", besluit Van Tol.