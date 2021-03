'Je redt er levens mee', roep om vangrail na weer dodelijk ongeluk

Een vrachtwagenchauffeur uit Zutphen is een petitie gestart voor een veiligere weg langs het Apeldoornsch Kanaal tussen Apeldoorn en Eerbeek. De maat is vol voor Matts Vos na het derde dodelijke ongeluk in ruim een jaar tijd. Hij wil een vangrail langs de weg.

"Het is een smalle weg met aan beide zijden grote bomen. En het kanaal ernaast", zegt Vos. Een kleine stuurfout kan volgens hem al fataal zijn. "Je kunt nog over grasbeton, maar je zit zo tegen een boom aan."

Enkele jaren geleden werd een bestuurder voor Vos' ogen door een andere weggebruiker vol in de flank geraakt bij het oversteken. "Elke paar weken duiken de verhalen op", zegt Vos.

Zo ook dinsdag. Een 32-jarige automobilist uit Raalte botste tegen een boom op Kanaal Zuid in Lieren. Hij belandde met zijn auto in het water en overleed.

Zie ook: 'Dodenweg' langs kanaal eiste drie levens in dertien maanden

Irene ten Voorde sprak op Radio Gelderland met Vos:

Na het fatale ongeluk van dinsdag zei Vos tegen zichzelf: genoeg is genoeg. Hij begon een petitie die al ruim 900 keer is ondersteund. "Er wordt geen oplossing gezocht, mensen moeten zich maar gedragen, denken ze zeker", zegt hij over de wegbeheerders, de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland. "Hoeveel moeite is dat nou, een vangrail. Je redt er levens mee."

Het weggedeelte waar veel ongelukken plaatsvinden, valt onder het toezicht van de gemeente Apeldoorn. Die heeft geen plannen voor een vangrail, zegt gemeentewoordvoerder Esther Naber.

Nadelen van een vangrail

Ze wijst op de nadelen van een vangrail. "Voordeel is uiteraard het voorkomen van een botsing met een boom of dat een auto in het water belandt. Nadeel is dat auto’s via de vangrail ‘teruggekaatst’ worden de weg op, met groter risico op een botsing met een tegemoetkomende auto en dus groter risico op een ongeval met meer voertuigen en meer slachtoffers dan bij een enkelzijdig ongeval. Daarbij suggereert een geleiderail een veiligere situatie, wat ertoe kan leiden dat bestuurders eerder meer risico gaan nemen en juist harder gaan rijden."

Verder is er langs Kanaal Zuid een praktisch probleem. Naber: "Je hebt voor het plaatsen van een vangrail ruimte nodig. Ruimte die langs deze weg door de bomen en het kanaal al erg beperkt is."

Zie ook: Man (32) belandt met auto in kanaal Lieren en overlijdt