'We wisten het niet', zeggen verdachten in fipronilzaak

Voor de rechtbank in Zwolle blijven de voormalige eigenaren van het Barneveldse bedrijf Chickfriend ontkennen dat ze tijdens een bloedluisbehandeling in kippenstallen bewust gewerkt hebben met het verboden chemische middel fipronil. Door dat middel ontstond de fipronilcrisis in 2017. De chemische stof kwam ook in de kippen en eieren.

Chickfriend spoot het middel in honderden kippenstallen. Kippen en eieren moesten later worden vernietigd vanwege een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid. Voor zover we nu weten is niemand ziek geworden van het eten van eieren waar fipronil in zat.

Het bedrijf beschuldigt de Belgische leverancier ervan het verboden middel te hebben geleverd. De verdachten uit Barneveld en Nederhemert vertrouwden erop dat het 'wondermiddel' tegen bloedluis legaal was.

Mogelijk jarenlange celstraf

Justitie denkt daar anders over en verdenkt de medewerkers van Chickfriend van het handelen in en voorhanden hebben van illegale verboden middelen. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt Chickfriend ook van het overtreden van de regels van voedselveiligheid. Daar staat potentieel een hoge gevangenisstraf op, die kan oplopen tot meer dan tien jaar.

Opmerkelijk detail: de mensen achter Chickfriend spoten het middel ook in kippenstallen van een proef van de Wageningen Universiteit.

In 2017 kwam aan het licht dat het verboden middel fipronil via een mengsel niet alleen in honderden kippenstallen terecht was gekomen, maar ook in de kippen, eieren en mest werd aangetroffen.

Pluimveehouders huurden het bedrijf Chickfriend in voor een bloedluisbehandeling. Uiteindelijk werden na de ontdekking van fipronil, kippen en eieren vernietigd.

'Te weinig onderzoek naar andere oorzaken'

Volgens een van de verdachten is er onvoldoende onderzoek gedaan naar andere oorzaken waardoor het verboden middel in de kippenstallen terecht is gekomen. Het middel kan namelijk ook in strooisel en voer zitten. "En doordat wij die eieren hebben onderzocht, of laten onderzoeken, waren wij ook van mening dat dat eigenlijk niet door het spuiten had kunnen komen."

Later vandaag wordt de strafeis verwacht.

