Nunspeet Uit de Kunst stuurt brief naar Statenleden: Onacceptabel niet te zijn betrokken bij het proces Recreatiezonering

Het bestuur van Nunspeet uit de kunst heeft een mail gestuurd naar de Statenleden in verband met de plannen rondom de recreatiezonering van de Veluwe. De heer van Hemmen heeft namens het bestuur de brief naar de statenleden geschreven.

In de mail wil de stichting zich richten tot de statenleden inzake Recreatiezonering Veluwe. Het onderwerp staat voor 17 maart op de agenda.

Voorzitter de heer Van Hemmen zegt in de mail. ”We hebben ons verbaasd over dit voorstel, omdat wij als belangenbehartiger op geen enkele wijze zijn betrokken bij dit proces. Onze organisatie behartigt de belangen van recreatie en toerisme in de gemeente Nunspeet. Samen met ruim 170 partners en samenwerkend met tal van andere partijen werken we aan een verdere verbetering van kwantiteit en kwaliteit van het recreatieve aanbod in onze gemeente. Excellente gastvrijheid is ons gezamenlijke doel,” aldus Van Hemmen.

De gevolgen van de voorgestelde Recreatiezonering zijn ingrijpend. De stichting acht het onacceptabel niet te zijn betrokken bij het proces tot nu toe. Ze dringen aan op betrokkenheid alvorens verdere stappen in het proces te zetten.

Van Hemmen zegt: “Dit wringt temeer nu we, als voorbeeld, zien dat het wandelen van het Westerborkpad feitelijk in onze gemeente onmogelijk wordt gemaakt. Dit is uiteraard onacceptabel.”

De stichting zegt te hopen en te verwachten dat de statenleden hetgeen wat in de mail staat in hun afweging willen betrekken.