'Musical- en theatertalent moet meer in provincie blijven'

Na weken van online lesgeven mag de selectieklas van dit musicaltheater weer bijeenkomen in de muziekschool van het Amphion-theater in Doetinchem. Vol enthousiasme trekken de talentvolle meiden hun Dirndl-kostuum aan. "We mogen weer bij elkaar komen, omdat we repeteren voor de professionele muziek-theatertournee ‘Je bent niet alleen!’ En omdat we samenwerken met professionals valt de groep voor nu onder de regels van een professional," vertelt Elene in de coulisse.

Magie van Musicaltheater

Stichting Vaye Musicaltheater is in de regio Achterhoek en Liemers het huis voor kinderen en jongeren die het leuk vinden om te zingen, dansen en toneel te spelen. Elene zelf is ook gek op musicaltheater. "Het heeft iets magisch voor mij. Het zingen, het dansen, het acteren en daarmee een verhaal vertellen dat impact heeft, vind ik heel mooi. Ik wil graag projecten maken met maatschappelijke impact."

Talent in de regio

Musicaltheater Vaye is opgericht om jonge cultureel talent in Gelderland te houden en op te leiden. "Je merkt gewoon dat talent wegtrekt en naar de randstad verhuist’’, vervolgt Elene. "Vervolgens komen ze niet meer terug en dat is ontzettend jammer en helemaal niet nodig. Dus dat willen we met Musicaltheater Vaye omkeren."

"Ik liep daar zelf ook tegenaan. Ik moet altijd naar de randstad toe voor studies. Ook heb ik in Duitsland gestudeerd en in meerdere producties gestaan. Maar hier in de Achterhoek kunnen we dit natuurlijk ook zelf."

Vrijwilligers

Het werk om een musical- of theatervoorstelling heen vindt natuurlijk niet alleen op het podium plaats. Zo moeten er kostuums gemaakt worden, zijn er decormakers en -bouwers nodig en is het belangrijk dat de spelers goed in de make-up zitten tijdens de uitvoering. En daarom deed Elene bij het programma Gelderland Helpt een oproep voor vrijwilligers. "We zoeken voor onze musical theaterproducties creatieve of handige vrijwilligers. Want samen maken we de voorstelling en met mooie producties houden we meer talent hier in de provincie."

Lijk het jou ook leuk om te komen helpen bij het maken van Musical Theaterproducties? Meld je dan aan via Gelderland helpt.





