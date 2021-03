Dit vinden verschillende politieke partijen van Lelystad Airport

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen en mogen we weer naar de stembus. Een van de belangrijkste verkiezingsthema's voor Gelderland is Lelystad Airport. Wij hebben alle Gelderse kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen voorgelegd hoe ze denken over het vliegveld. Niet iedereen reageerde op ons verzoek. Van de partijen die wel gereageerd hebben kunt u hieronder hun standpunt lezen.

D66, Rob Jetten, Ubbergen. 2e op de lijst.

Terechte zorgen en vragen. Het waren bewoners van de Veluwe die de fouten uit het milieurapport wisten te halen, en daardoor werd Lelystad voor het eerst uitgesteld. Compliment voor de bewoners, maar een blamage voor de overheid natuurlijk. Want die moet de zaakjes wel op orde hebben.

Daarom is D66 ook erg kritisch op Lelystad Airport. D66 vindt dat de laagvliegroutes weg moeten. En sowieso vraag ik me af of er de komende jaren nog wel behoefte is aan een nieuw vliegveld. De luchtvaartsector zelf denkt dat het jaren gaat duren voordat herstel van de coronaklap plaatsvindt. En mensen zullen meer zaken met een videogesprek gaan doen in plaats van een lange vlucht. Of dat erg is weet ik niet, want ik vind het klimaat de belangrijkste opgave van deze eeuw. En de luchtvaart moet daar ook aan bijdragen!

PvdA, Charlotte Brand, Nijmegen. 15e op de lijst.

Je wilt er zeker van zijn dat je veilig en rustig kunt wonen. De PvdA is het daarom eens met de bewoners uit Noord- en Oost-Nederland dat eerst het luchtruim op orde moet zijn, voordat luchthaven Lelystad wordt opengesteld voor grote vliegtuigen met onzekere aanvliegroutes.

CDA, Jaco Geurts, Voorthuizen. 11e op de lijst.

Wij willen de opening van Vliegveld Lelystad bezien in het licht van het herstel van de luchtvaart na de coronacrisis.

JA21, Derk Jan Eppink, 's-Gravenhage. 3e op de lijst.

Vliegveld Lelystad is een uitwijkoptie om de groei van Schiphol te reguleren. Maar het lijkt me raadzaam vluchten op Lelystad te beperken tot vliegtuigen van beperkte omvang. Bijvoorbeeld voor chartervluchten (zonder vaste dienstregeling, red.).

Partij voor de Dieren, Luuk van der Veer, Apeldoorn. 13e op de lijst.

Simpel. Lelystad niet openstellen. Veel minder vliegen. Meer in eigen land op vakantie, wat minder in het buitenland.

SGP, Chris Stoffer, Elspeet. 2e op de lijst.

Vliegveld Lelystad. Hoe gaat dit verder? Bewoners van de Veluwe maken zich nog altijd zorgen over overlast en ze vragen zich af of de procedures op de juiste manier verlopen.

De SGP heeft zich verzet tegen de dreigende laagvliegroutes over de Veluwe. Die lijken gelukkig van de baan. De SGP heeft vragen mede ingediend over de merkwaardige gang van zaken rond de stikstofberekeningen en over de gang van zaken rond de verkeersverdelingsregeling. Het mag niet zo zijn dat de stikstof van Lelystad Airport weggerekend wordt, terwijl boeren de wind van voren krijgen.

De SGP wil geen autonome groei van Lelystad Airport. De luchthaven is alleen bedoeld om vluchten van Schiphol te verplaatsen, zodat de enorme overlast voor omwonenden daar ingeperkt wordt. En het is ook niet bedoeld om de groei van Schiphol en het aantal vliegbewegingen te faciliteren. De SGP wil daarom een pas op de plaats.

50PLUS, Leendert Lodder, Putten. 26e op de lijst.

Vliegveld Lelystad. Het is evident dat we met een enorm klimaat- en stikstofprobleem zitten. Dan past daar zeker niet bij dat we vliegvelden gaan uitbreiden, dus ook het aantal vliegbewegingen gaan vergroten door Lelystad toe te voegen aan het aantal vliegbewegingen in Nederland.

Daarnaast is er een ernstige verdenking dat de uitgevoerde milieueffectrapport niet is gegaan volgens de gelden procedures. Dat zou als eerste overgedaan moeten worden. 50plus is in ieder geval principieel tegen Lelystad Airport. Als het dan toch moet, want 50plus kan dat niet in z’n eentje tegenhouden, dan alleen pas nadat er een herindeling van de vlieghoogten is, en dan alleen voor vluchten overdag. Geen nachtvluchten.

