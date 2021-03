Podcast 'De dood van Robert' #4: als hij was opgenomen, had hij nog misschien geleefd

Als de psychotische Robert Dönnges eerder was overgeplaatst door crisisdienst Pro Persona, had hij misschien nog geleefd. Dat is de conclusie van één van de onderzoeken naar de dood van de 27-jarige psychotische jongeman uit Wageningen. In de vierde aflevering van de Omroep Gelderland-podcastserie 'De dood van Robert' gaan journalisten Ellen Kamphorst en Jenda Terpstra in op de zorg. Ze willen vragen stellen, maar lopen tegen dichte deuren aan.

De Rijksrecherche en het OM doen nog onderzoek naar de tragische dood van de verwarde Robert. Hij stierf op 19 februari 2020 in een zorginstelling voor beschermd wonen, de RIBW in Wageningen. De avond van zijn dood was hij psychotisch. De volgende dag zou hij opgenomen worden op een crisisplek. Maar die hulp kwam te laat. De avond tevoren ging het mis.

Wat gebeurde er die avond? Dat is de grote vraag van de spraakmakende podcastserie 'De dood van Robert', waarin Omroep Gelderland journalisten Ellen Kamphorst en Jenda Terpstra op onderzoek uitgaan. In aflevering vier proberen ze meer te weten te komen over de zorg. Maar dat blijkt lastig.

Zorgrapport en privacy

Net als de Rijksrecherche en het OM, doen ook gemeente Wageningen en de zorginstanties onderzoek naar Roberts dood. In deze aflevering is te horen dat dit rapport uitkomt. Althans, een samenvatting daarvan. De journalisten, maar ook Roberts ouders die hebben meegewerkt aan het onderzoek, krijgen alleen de samenvatting van zo'n drie A4'tjes.

Daarin staan een aantal schokkende conclusies. Maar de meeste informatie blijft geheim. Volgens de woordvoerders gebeurt dit vanwege de 'privacy' en het 'medische beroepsgeheim'. Eén van de woordvoerders stelt dat dit nodig is, omdat toekomstige onderzoeken anders niet meer goed kunnen worden uitgevoerd, 'omdat er geen veilig klimaat meer heerst'. Advocaat van Roberts familie, Richard Korver, is het hier niet mee eens.

'Ik neem het op voor zorgbegeleiders'

De podcastmakers gaan op daarom zoek naar iemand anders die vragen kan beantwoorden over de zorg voor verwarde mensen en begeleid wonen. Ze vinden John Keunen, oud-regiobestuurder van de RIBW. Keunen zette de RIBW-locatie in Wageningen destijds op en schreef een opiniestuk in de Volkskrant na Roberts dood.

Hij neemt het op voor de zorgbegeleiders en benadrukt dat hun 'onvoorwaardelijke ondersteuning' voor cliënten er echt is. Ook zegt hij dat beschermd wonen niet het probleem, maar de oplossing is. Zorgmedewerkers zetten daar juist alles in het werk om de cliënten met een psychiatrische aandoening of psychosociale problemen weer op de rit te zetten, zegt hij.

Hoe de verwarde cliënt Robert stierf, wordt in deze aflevering nog niet duidelijk. Het wachten is op het onderzoek van de Rijksrecherche naar het handelen van de politie ter plaatse, en het strafrechtelijke onderzoek van justitie. Zodra die onderzoeken er zijn, zullen de podcastmakers aflevering 5 publiceren.

Over de podcast:

De dood van Robert is vanaf 19 februari te vinden in je favoriete podcastapp, zoals Spotify of Apple Podcast, en op omroepgelderland.nl/dedoodvanrobert.

Iedere vrijdag komt er een nieuwe aflevering uit. Wil je reageren of in contact komen met de makers? Dat kan: mail naar robert@gld.nl.