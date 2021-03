Anti-VVD-posters 'bedoeld om verwarring te zaaien', zegt initiatiefnemer

VVDnee-posters geplakt in Arnhem. Foto: Rebin Maref

De Arnhemse afdeling van de VVD klaagde dinsdag over het feit dat zij aangesproken worden op het 'wildplakken' van posters in VVD-huisstijl. Het zou onvoldoende duidelijk zijn dat de VVD niet de afzender is.

Zie ook: 'Vervuilende' anti-campagne stuit VVD tegen de borst

Op vvdnee.nl zijn in VVD-stijl posters te bestellen met teksten als: 'Marktwerking uit de zorg. Pure winst.', 'Vluchtelingen welkom. Samen Leven.' of 'Basisinkomen voor iedereen. Heel efficiënt.'. Onder het VVD-logo staat vervolgens 'vonden we dit maar echt' en een QR-code die naar de site van de makers linkt.

"Maar waar mensen de posters plakken nadat ze deze bij ons besteld hebben, daar hebben wij niet zoveel zicht op", stelt Frank van Schaik, die in het dagelijks leven docent Nederlands is. "Wij zijn de actie gestart omdat wij de VVD niet zo'n positieve partij vinden", legt hij uit.

'Verwarring zaaien'

"Dat we bij deze satirische teksten de VVD-huisstijl gebruiken, is natuurlijk ook een beetje bedoeld om verwarring te zaaien", vervolgt Van Schaik. "We proberen dingen om te draaien, zoal De Speld dat bijvoorbeeld ook doet."

Toch zijn de uitingen volgens Van Schaik ook serieus bedoeld op een inhoudelijke manier. "Het wordt voor veel mensen gewoon steeds moeilijker om goed rond te komen en een duurzame toekomst op te bouwen", zegt hij. "Dus ik zou het leuk vinden als de VVD naast de kritiek op de vorm, ook het inhoudelijke debat aan wil gaan."

'Passen posters niet aan'

Een briefje bij aankomende bestellingen doen om mensen erop te wijzen 'netjes te plakken', dat wil Van Schaik dus wel. Zijn posters inhoudelijk aanpassen door bijvoorbeeld een duidelijkere afzender erop te zetten, is hij niet van plan. "Bovendien zijn ze al gedrukt."

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier