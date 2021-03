Lugubere vondsten: op deze plekken zijn ook skeletten gevonden

Vooral uit Arnhem komen veel berichten van menselijke botresten. Zoals onlangs op een bouwterrein aan de Van Oldenbarneveldtstraat, die door een vrouw werd gevonden tijdens het uitlaten van haar hond.

Hoofdrol voor Eusebiuskerk

Maar als we kijken naar de grotere ontdekkingen, dan springen de opgravingen bij de Eusebiuskerk het meest in het oog. Onder de vloer van kerk lag het tjokvol botten, beenderen en schedels, zoals in deze reportage uit 2017 is te zien:

De tekst gaat verder onder de beelden:

In hetzelfde jaar doken ook bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van de Sint Jansbeek in Arnhem skeletten op. Zo'n 700 zelfs. De skeletten, die lagen verscholen in een eeuwenoud kerkhof, zijn herbegraven bij de Eusebiuskerk.

Misschien wel opvallender was de vondst van botresten in een parkje bij de Arnhemse wijk Presikhaaf. Ook die werden ontdekt door iemand die haar hond uitliet. De botten, die omhoog kwamen tijdens graafwerkzaamheden, bleken afkomstig uit de Middeleeuwen. Volgens de stadsarcheoloog lagen ze ooit op een kerkhof bij de Eusebiuskerk in het centrum van Arnhem. Na de Tweede Wereldoorlog is de begraafplaats deels geruimd. De grond ervan werd gedumpt langs de Rijn en op andere plekken aan de rand van de stad.

Veel bekijks

Ook buiten Arnhem zijn meermaals menselijke botresten gevonden. Zoals afgelopen oktober in Putten, waar het Kerk- en Fontanusplein werd opgeknapt. Dat daar skeletten werden aangetroffen was niet verwonderlijk, want van het jaar 1000 tot 1823 was het plein een begraafplaats.

Een jaar eerder werden in het centrum van Vaassen menselijke resten gevonden. Die lagen in graven aan de zijkant van de kerk, op een plek waar een put werd geplaatst voor een nieuw waterkunstwerk. Inwoners kwamen in groten getale op de vondst af: ze mochten de menselijke resten een uurtje van dichtbij bewonderen.

De tekst gaat verder onder de beelden.

Ook in Elspeet was er in 2018 veel schrik én belangstelling voor de opgraving van een aantal skeletten. Daar ging het om resten die werden aangetroffen bij de Hervormde Dorpskerk tijdens werkzaamheden ter bestrijding van wateroverlast.

Onderzoek

Tot slot werd in 2015 een compleet kerkhof ontdekt bij werkzaamheden in Doesburg. De resten lagen op een rij in een smalle funderingssleuf die net was gegraven. Over dat kerkhof was tot dat moment niets bekend.

Nagenoeg alle vondsten die in onze provincie zijn gedaan, komen voort uit een oude of naastgelegen begraafplaats. De kans is groot dat dit ook in Nijmegen het geval is: de bouwput is daar naast de bekende Begraafplaats Daalseweg. Of ze ook daadwerkelijk van de begraafplaats afkomstig zijn, wordt nog onderzocht.

Wat gebeurt er met de menselijke resten?

Na het ruimen een particulier graf, als nabestaanden er niet voor kiezen om de grafrechten te verlengen of het stoffelijk overschot te laten herbegraven, komt de zogenaamde knekelput in beeld. Dit verzamelgraf is soms een triest tafereel en wordt door sommige nabestaanden als respectloos gezien.

Anders dan bij het ruimen van één particulier graf, leert de ervaring dat skeletten die in de buurt van een (oude) begraafplaats worden ontdekt bij graafwerkzaamheden, vaak worden herbegraven. Dat is ook de bedoeling in Nijmegen, zegt Janine Adriaansens van de gemeente Nijmegen. "We willen graag onderzoek doen naar de herkomst van de botten en daar respectvol mee omgaan."

