Kermisvrouwen eisen licht aan het einde van de tunnel

Omdat het internationale vrouwenweek is, trok de groep 'kermisvrouwen', zoals ze zichzelf noemt, richting het Apeldoornse stadhuis. Ze willen zicht hebben op een toekomst. Op dit moment worden veel kermistoestellen gekeurd, in de hoop dat ze dit jaar nog kunnen worden ingezet. Maar zo'n keuring is prijzig.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Lees ook: 'Touwtje om de keel zit steeds strakker'; geen kermis, wel dure keuring attractie

Kermistoestellen kosten vaak tonnen en soms wel een miljoen euro of meer. De aanschaf, het onderhoud en de opstal lopen flink in de papieren.

Omdat evenementen al geruime tijd stilliggen, maar de afschrijvingen gewoon doorlopen, dreigen veel exploitanten te verzuipen. Met het nieuwe kermisseizoen op komst willen zij van het kabinet weten waar zij aan toe zijn.

'Kom op met die vergunningen'

Met de demonstratie en de oproep in de brandbrief willen de exploitanten duidelijk maken dat het water hen tot de lippen staat. Ze vragen zich af waarom het vergunningentraject nog niet is ingezet. Dat kan volgens hen al snel zes tot twaalf weken duren. Dat is verloren tijd, wanneer ze weer open mogen.

Een deel van dat probleem ligt bij de gemeenten, denken de initiatiefnemers. Die moeten hen van steun voorzien, maar zouden dat niet waarmaken. "Wij krijgen nu coronamaatregelen voor onze kiezen die niet kloppen ten aanzien van coronaregelgeving bij andere branches. De ongelijkheid wordt zeer groots doorgevoerd en dit moet stoppen", is in hun brief te lezen.

'Offer gebracht'

"Wij hebben ons offer voor de samenleving gezond te houden nu al een jaar lang volgehouden. We willen en kunnen dit niet nog een jaar doen", zeggen de exploitanten. De Apeldoornse burgemeester Ton Heerts nam aan het begin van de middag de brief van de kermisvrouwen aan. Dat de demonstratie in zijn gemeente plaatsvond is geen toeval; Apeldoorn is één van de handvol plekken in Nederland waar veel kermisexploitanten wonen.