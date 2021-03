Zwerfjongeren willen jou de ogen openen

KAIROS, zo heet de groep. Samen brachten de jongeren het nummer Leun op mij uit, voor in hun voorstelling. Een lied van Ruth Jacott.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Stomverbaasd waren zij dan ook toen de zangeres hen met een videoboodschap een hart onder de riem stak: "Het is prachtig om te zien dat je met heel veel strijdlust, de juiste begeleiding en de juiste mensen om je heen heel ver kunt komen. Ik heb heel veel bewondering voor jullie."

Onzichtbaar en zwervend

Aandacht voor de groep is hard nodig, vindt Marco Betman van Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn. De gemeente telde in 2019 zeker 25 zwerfjongeren. Soms leven zij op straat, of ze slapen in de opvang. Veel vaker hoppen ze van bank naar bank. Velen van hen zijn dan ook onzichtbaar. Om die groep heen zweven nog enkele honderden risicojongeren. In 2019 waren dat er 350. Geen kleine aantallen dus.

Marco probeert er goed zicht op te krijgen en houdt dan contact met hen. Zijn stichting voorziet de jongeren van een extraatje: kleding, een warme hap en begeleiding in de juiste richting als het even kan.

Moeilijke jeugd, leven op straat

De 21-jarige Daniël Bloemendaal kwam op die manier met Marco in contact. Hij is één van de jongeren die via hem KAIROS inrolde. Ook hij was een tijdje dakloos.

"Ik was zwerfjongere, ja", vertelt Daniël. "Een paar weken leefde ik op straat, daarna trok ik bij een goede vriend in." De reden? Het ging thuis niet goed. Vooral een moeizame relatie met zijn vader, die hij inmiddels niet meer spreekt, speelde daarin een grote rol.

Tekst gaat verder onder de foto.

Daniƫl rapt de frustraties van zich af. Foto: Omroep Gelderland

Als uitlaatklep vond Daniël hiphopmuziek: "Ik weet niet zo goed hoe ik met mijn emoties om moet gaan, hoe ik ze moet beschrijven. Daarom doe ik dat met rap."

Kwetsbaar karakter

Joji Na zet zich met zijn Apeldoornse dans-, zang- en theaterschool in voor jongeren als Daniël. Dat doet hij via Het Gelders Productiehuis, dat hij hiervoor in het leven riep.

Samen met Marco kwam KAIROS van de grond. "Vanwege het kwetsbare karakter van de groep mogen wij, ondanks corona, toch oefenen", vertelt Joji.

Bekijk hier de remake van 'Leun op mij'. De tekst gaat eronder verder.

Corona treft ook zijn theaterschool, want die zit dicht. Maar door KAIROS kunnen de docenten alsnog hun werk doen. Belangrijk, vindt Joji, want de oefensessies dragen bij aan de verwerking van nare ervaringen die de jongeren met zich meezeulen.

Rappen op het podium

Het einddoel is om de voorstelling op de planken te brengen in het Apeldoornse Theater Orpheus. De vraag is alleen wanneer dat eindelijk weer kan.

Joji bekijkt het van de zonnige kant: "Als wij kunnen spelen voor 30 man, dan doen we dat ook. En dan maar wat vaker."

Voor Daniël betekent de voorstelling een grote stap: hij mag op het toneel straks zijn rapkunsten vertonen. Ondertussen gaat het steeds beter met hem: "Ik werk aan mijn doelen. En deze zomer hoop ik een eigen woning te hebben, hier in Apeldoorn", besluit hij.