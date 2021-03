Windstoten tot 90 kilometer per uur op komst: 'Berg je maar'

Er is onstuimig weer in aantocht. Foto: ANP

Het is bijna voorbij met de droge periode in onze provincie. Vanaf woensdag gaat het flink regenen en staat ons ook veel wind te wachten, meldt Weerplaza.

Woensdag begint nog droog en met weinig wind. Bovendien is het fris, nadat het in de nacht aan de grond had gevroren. In de Achterhoek en op de Veluwe vroor het zelfs op neushoogte, zegt meteoroloog Diana Woei.

In de loop van de dag stijgt de temperatuur naar 8 tot 9 graden. Tegelijkertijd trekt de wind aan en komen de regenwolken dichterbij. De eerste spatjes regen vallen in het westen, aan het einde van de middag is de Achterhoek aan de beurt.

Windstoten tot 90 kilometer per uur

De eerste 'serieuze regen' volgt in de nacht van woensdag op donderdag. “Dan wordt het ook onrustiger in de atmosfeer”, zegt Woei.

Donderdag verloopt onstuimig, met windkracht zes of zeven. In het Rivierengebied kunnen windstoten tot 90 kilometer per uur voorkomen. “Dus berg je maar”, zegt de weervrouw.

Luister het weerpraatje op Radio Gelderland terug: