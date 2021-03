Fietscrossclub FCCL wil ook op het Eschpark 'een goede buur' zijn

Fietscrossclub FCCL in Lichtenvoorde mag zich verheugen op een nieuwe fietscrossbaan op het Eschpark. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad is er dinsdagavond mee akkoord gegaan dat daarvoor een plan wordt gemaakt, ondanks protesten vanuit de buurt.

Buurtbewoner Tonnie Schenk wees tijdens de raadsvergadering op de aanwezige natuur, de visvijver voor de jeugd, de uitlaatplek voor honden en de wandelplek voor de buurtbewoners. "En nu moet daar een fietscrossbaan komen, waarbij er ook nog een deel van het terrein van het zwembad wordt afgehaald", zei Schenk. "Een groot deel van de buurt is tegen en dat zijn potentiële kiezers. Dit gebied heeft een groene bestemming."

Onafhankelijke Lijst Wallerbos (OLW) en Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) toonden sympathie voor de FCCL, die al twintig jaar aan het strijden is voor een nieuwe baan, maar stemden tegen de komst van de fietscrossers naar het Eschpark. De overige fracties waren echter van mening dat er een plan voor een nieuwe fietscrossbaan mag worden gemaakt, mits er voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de omwonenden.

'Goede buur'

Voorzitter Coen Gribbroek van de FCCL wees erop nu al 37 jaar een goede buur te zijn op de huidige plek in de Bernard ter Haarstraat in Lichtenvoorde. "Daarom willen we met de buurt in het Eschpark in gesprek gaan om ook daar een goede buur te zijn en de zorgen daar waar mogelijk weg te nemen", verklaarde Gribbroek. "Er zijn meerdere locaties onderzocht en het Eschpark is het meest geschikt gebleken. Dit is voor onze vereniging van enorm belang, de verhuizing naar het Eschpark is een noodzaak."

Er kwam met name van de kant van OOG nog wel de nodige kritiek op het college op de in haar ogen gebrekkige communicatie met de buurtbewoners en dat was volgens OOG niet voor het eerst; ook bij eerdere plannen zou dat het geval zijn geweest. Daarom kwam OOG met een motie van treurnis en riep het college op in de toekomst beter te communiceren met betrokkenen. Die motie haalde het niet binnen de raad.