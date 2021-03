Plannen voor windmolenparken worden even in de ijskast gezet. Foto: Omroep Gelderland

Oost Gelre legt de 'komende periode' alle initiatieven voor een windmolenpark in de gemeente naast zich neer. Het college wil eerst in overleg met de gemeenteraad met als doel burgers in de toekomst niet voor een voldongen feit te plaatsen.

Directe aanleiding voor die ommezwaai van wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre was dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een vraag van fractievoorzitter Richard Klein Tank van de PvdA. Hij wees op het opheffen van de laagvliegroute van Defensie over het grondgebied van Oost Gelre dat meer mogelijkheden biedt voor windmolenparken binnen de gemeente.

'Verontrustend nieuws'

Klein Tank haalde bestaande initiatieven aan, alsmede 'verontrustend nieuws' uit Vragender waar een ontwikkelaar drie windturbines zou willen plaatsen, waarbij de omwonenden onder druk zouden worden gezet er zwijgend mee in te stemmen. Ook zou de gemeente Oost Gelre bij het project betrokken zijn.

"Er komt meer ruimte voor windmolens, maar werk eerst de randvoorwaarden uit", stelde Klein Tank, die het college adviseerde bij burgers niet met een uitgewerkt plan te komen waarop ze alleen ja of nee kunnen zeggen. "Want dat is het recept voor maatschappelijke weerstand en daar is niemand bij gebaat."

Afweging

De voorman van de PvdA vroeg de wethouder ook in gesprek te gaan met Aalten en Berkelland over bestaande plannen voor grensoverschrijdende windmolenparken. "Maak eerst een afweging over het gebied waar ze moeten komen, over de hoeveelheid molens, de hoogte en de afstand tot woningen", aldus Klein Tank.

Porskamp ontkende met klem de betrokkenheid van de gemeente bij de drie genoemde windturbines in Vragender. "Er is geen enkel initiatief dat ambtelijk is getoetst en nieuwe initiatieven worden de komende periode niet in behandeling genomen", reageerde de wethouder. "We willen eerst het gesprek met de raad aangaan en willen dat het onderwerp voor de volgende commissievergadering wordt geagendeerd, zodat het college van advies wordt voorzien."