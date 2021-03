Bevolking Zutphen groeit licht door twintigers die voor de gemeente kiezen

Er overleden het afgelopen jaar wel meer mensen dan dat er geboren zijn, blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er zou dus sprake zijn van krimp. Maar omdat ruim 3000 mensen naar Zutphen verhuisden, terwijl er maar 2800 vertrokken, groeide de bevolking toch een beetje.

Meer jongeren

In de leeftijdscategorie 25 tot 29 jaar kozen mensen er het vaakst voor om naar Zutphen of Warnsveld te verhuizen. Het zou kunnen dat deze jongeren bijvoorbeeld terugkeren vanuit een studentenstad. De wijken Centrum – De Hoven en Leesten, waar veel nieuwe woningen zijn gebouwd, zijn het meest in trek bij 'nieuwe' Zutphenaren.

Wethouder Harry Matser is blij met de aanwas van jongeren. "Dat is heel goed nieuws. Jonge mensen hebben kansen om kinderen te krijgen en zo ontstaat er een mooie cyclus. Dus het is heel mooi dat deze leeftijdscategorie goed aanwezig is. Dat zorgt voor een vitale en gezonde gemeente."

Studeren

Van de inwoners die Zutphen in 2020 verlieten is de grootste groep tussen de 20 en 24 jaar. Vermoedelijk verhuisden zij om te gaan studeren in een andere stad.

Het inwoneraantal van de gemeente groeit al sinds 2015 met tientallen tot enkele honderden mensen per jaar. De verwachting is dat de bevolking van de gemeente Zutphen nog tot en met 2040 blijft toenemen, tot een kleine 50.000 inwoners.