De Graafschap houdt in opspraak geraakte Ralf Seuntjens bij de selectie

"Ik heb zondag na afloop van de wedstrijd tegen FC Eindhoven misschien iets te vreugdig gereageerd op het bericht van NAC", aldus de 31-jarige Seuntjens in een video op het kanaal van de club.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Seuntjens werd gevraagd of NAC inderdaad interesse in hem had. "Als je me nu de vraag had gesteld, dan zou ik gezegd hebben dat ik het een vreemde vraag vind. NAC is een concurrent van ons, ik zit nog tot eind juni bij de club en daar richt ik me nu op."

De Graafschap houdt vertrouwen in Seuntjens

Inhoudelijk wilde niemand namens De Graafschap dinsdag op vragen ingaan. Na een overleg van de directie van de Doetinchemse voetbalclub volgde dinsdagavond een statement op de eigen kanalen. Daarin liet algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp weten vertrouwen te houden in Seuntjens.

Het is onbekend of Seuntjens aanvoerder blijft van de Doetinchemse club. Ostendorp geeft in de video van de club aan dat de zaakwaarnemer van de aanvaller de club dinsdagmiddag heeft laten weten dat Seuntjens definitief niet ingaat op het aanbod om zijn contract bij De Graafschap te verlengen.

Daardoor staat de weg open voor een zomers vertrek naar NAC Breda. De aanvaller, ook afkomstig uit Breda, is bezig aan zijn tweede seizoen bij De Graafschap. Deze jaargang is hij naast aanvoerder ook clubtopscorer met dertien doelpunten.

