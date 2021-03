Erik wil het transformatorhuisje naast zijn huis redden: 'Ik vind het zo zonde'

Het ziet eruit als een doodgewoon transformatorhuisje, in zo'n beetje de oudste straat van Heteren. Door de jaren heen passeerden talloze wandelaars, fietsers en automobilisten het stenen gevalletje waarschijnlijk zonder ook maar een moment opzij te kijken.

Voor Erik is dat anders. "In deze straat staan een paar huizen uit de jaren dertig en daar staat dat transformatorhuisje tussen", legt hij uit. "Ik vergelijk het maar met een gebit: er zijn nog maar een paar voortanden van 1930 en nu zou er dan wéér eentje weggaan."

'Eerst slopen, dan praten'

Dinsdagochtend stonden de slopers om 07.00 uur gereed om het huisje af te breken. Erik slaagde er, met behulp van dorpsgenoten en een wethouder, echter in hen nog even te laten wachten. "Zij zeiden: we slopen 'm eerst, daarna praten we verder. En ik zei: nee, eerst praten en daarna níet slopen."

Intussen wachtte Erik op zijn medestanders: dorpsgenoten, de wethouder en de projectbegeleider bij de gemeente met wie hij had afgesproken dat ze ook naar het transformatorhuisje zouden komen - om de sloop samen tegen te houden.

"Ik vind het zonde om zo'n mooi huisje te laten slopen. Het lijkt me veel leuker er een herbestemming voor te vinden of er iets anders leuks mee te doen", legt hij uit over zijn bijzondere missie. De vraag is echter wát. Een Rijksmonument is het transformatorhuisje niet, ook al is een kopie van het gebouwtje in het naburige Andelst dat wel. De gemeente kan zonder problemen de sloop doorzetten, maar besloot toch te wachten. In samenspraak met netbeheerder Liander is aangegeven dat Erik een week de tijd krijgt om met een voorstel te komen, wat er met het huisje moet gebeuren.

De linten hangen al voor het transformatorhuisje. De tekst gaat verder onder de foto:

De linten hangen al voor het transformatorhuisje. Foto: Erik Helfferich

"Ik heb al wat mensen benaderd, maar het is heel ingewikkeld. Er zit een heel mooie houtendakconstructie op, het beste zou zijn als we dat er eerst af kunnen takelen. En daarna grote balken onder de fundering leggen, 'm in z'n geheel optillen en op een grote dieplader leggen, om 'm naar een nieuwe bestemming te brengen."

Leuk dorp, te veel gesloopt

Erik zucht. Er is in de loop der jaren veel gesloopt en verwijderd in Heteren, zegt hij. "We hadden hier met z'n allen veel beter over na moeten denken. Heteren is een leuk dorp, maar door de eeuwen heen hebben we veel te veel gesloopt. We hadden een molen, drie kastelen, mooie bomenlanen. Alles is platgemaakt. Alle tanden zijn eruit."

De hoop van de Heterenaar is gevestigd op mensen die er net zo over denken als hij. Iedereen die een idee heeft, kan het bij hem neerleggen. De tijd loopt inmiddels. De gemeente Overbetuwe wacht rustig af wat er gebeurt in de week respijt die het gegeven heeft. "De sloop stond voor vandaag op de planning", zegt een woordvoerder. "Het transformatorhuisje is geen gemeentelijk monument, voor ons is er dus geen aanleiding om het te laten staan. Wat er nu gaat gebeuren, ligt eigenlijk aan wat er over een week uitkomt. Het staat in ieder geval op de planning om te verdwijnen, omdat er een nieuwe moet komen die meer capaciteit aankan."

Frank van Dijk sprak op Radio Gelderland met Erik Helfferich: