'Vervuilende' anti-campagne stuit VVD tegen de borst

VVDnee-posters geplakt in Arnhem. Foto: Rebin Maref

De VVD heeft last van een posteractie die gericht is tegen de partij, maar wel de liberale huisstijl gebruikt. De pamfletten die zijn te bestellen op vvdnee.nl zouden op allerlei plekken gehangen worden waar dat niet mag. Het lokale Arnhemse bestuur ontving daar al verschillende klachten over van inwoners.

Het is onvoldoende duidelijk dat de posters niet van de VVD afkomstig zijn, meent raadslid Rebin Maref, die ook kandidaat is voor de Tweede Kamerverkiezingen. "Mensen klagen erover en het is vervuilend." Zo zouden de posters onder meer op huizen, deuren en elektriciteitskastjes worden geplakt.

'Vonden we dit maar echt'

In de VVD-huisstijl vallen teksten te lezen als: 'Marktwerking uit de zorg. Pure winst.', 'Vluchtelingen welkom. Samen Leven.' of 'Basisinkomen voor iedereen. Heel efficiënt.'. Onder het VVD-logo staat vervolgens 'vonden we dit maar echt' en een QR-code die naar de site van de makers linkt.

"Wij zijn natuurlijk in voor een geintje en in verkiezingstijd hoort het er ook bij dat je voor- en tegenstanders hebt", legt Maref uit. "Maar dat doe je niet door onze stad te vervuilen en op plekken waar dat niet de bedoeling is posters met VVD-logo zonder duidelijke afzender te plakken."

Het raadslid toont verschillende boze e-mails die de lokale afdeling daar al van inwoners over ontving. "Ik zie dat er VVD-posters wild geplakt worden", valt te lezen. "Straatvervuiling, niet doen alstublieft. Kunt u die laten stoppen en de posters er weer afsoppen?"

'Vervuiling in naam van een ander'

Een tegengeluid laten horen is prima, vindt Maref. "Maar plak je posters op de legale plekken. Vervuil de stad niet in naam van een ander en maak duidelijk van wie de boodschap wel komt."

Een bericht van die strekking is volgens Maref door het landelijke partijbestuur inmiddels ook naar de initiatiefnemers van vvdnee.nl gestuurd. Zij waren dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

