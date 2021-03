Opvallend veel jongeren aan de slag op stemlocaties: 'Ik wil me nuttig maken'

Exacte cijfers zijn er niet, maar meer dan de helft van de Gelderse gemeentes geeft aan dat in vergelijking met voorgaande jaren veel meer jongeren aan de slag willen in de stemlokalen.

Meer mensen nodig

Om aan alle coronamaatregelen te kunnen voldoen en om ervoor te zorgen dat er niet alleen op woensdag 17, maar ook maandag 15 en dinsdag 16 maart gestemd kan worden, zijn er sowieso veel meer mensen nodig om alle stembureaus te bemannen. Een kleine 13.000 mensen werken er mee in Gelderland, blijkt uit hetzelfde onderzoek van Omroep Gelderland. De animo was overigens nog groter.

Coen Kinket zit woensdag bij een stembureau in Hattem. Foto: Omroep Gelderland

De 18-jarige Coen Kinket uit Hattem kan erover meepraten. Hij is bezig met een studie in Leeuwarden, heeft daar ook een kamer, maar woont en studeert de laatste maanden eigenlijk alleen maar in Hattem, bij zijn ouders.

Door alle beperkende coronamaatregelen is het leven van een student lang niet meer zo bruisend als dat het in een normale situatie zou zijn. "Ik heb me toen aangemeld om gewoon weer eens onder de mensen te kunnen zijn en me nuttig te maken", zegt Kinket daarover.

Meer studenten

Op andere plekken werken gemeentes zelfs samen met scholen. In Apeldoorn bijvoorbeeld, waar 350 studenten van ROC Aventus een handje komen helpen.

"Ik vind het echt bijzonder dat ik daarbij mag zijn", vertelt de 18-jarige Avin Shek Baker. "Je krijgt toch een stukje verantwoordelijkheid op die dag." Zo begeleiden de studenten de stemmers, zien ze er op toe dat er voldoende afstand gehouden wordt en kunnen ze mensen wijzen op de looproutes.

Betrokkenheid is geweldig

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, liet eerder al aan Omroep Gelderland weten dat ook op de campagne van de Rijksoverheid om vrijwilligers te werven, massaal gehoor is gegeven. "Het zegt wel iets denk ik over hoe belangrijk jongeren het ook vinden dat we verkiezingen houden en hoe betrokken ze ook zijn, dat is geweldig."

Kinket doet het vooral om de dagelijkse patronen te doorbreken. "Ik kan het thuis heel goed vinden hoor met mijn broer en mijn ouders, maar dit is wel een mooie kans om echt weer even bezig te kunnen zijn. Het is weer even wat anders dan thuis met de laptop bezig zijn."

