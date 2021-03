Historische Grolse wanten zijn ineens weer helemaal hip

Je zou niet verwachten dat zeventien mannen zich over ouderwets breiwerk zouden ontfermen. Toch is dit precies wat in Groenlo gebeurt: Met de Sociëteit Grolse Wanten zetten ze zich in om het ingewikkelde stukje breitechniek niet verloren te laten gaan.

De typisch Achterhoekse wanten hebben een achtpuntige ster, blauw-wit met een rode punt in het midden. Decennialang werden ze volop gedragen in Groenlo en omstreken. De ingewikkelde breitechniek werd overgedragen van moeder op dochter. Maar dat gebeurt tegenwoordig niet meer.

Nieuw leven inblazen

"Alleen een opaatje zag je er nog mee lopen", zegt Roy Wijgerink. "Het was echt iets voor de oudere generatie. Zonde." En daarom maakt hij zich met de Grolse Wanten Sociëteit hard om het breisel nieuw leven in te blazen.

En dat lijkt sinds deze winter ineens erg goed te lukken. "In vier maanden tijd kregen we 200 bestellingen. Normaal zijn het er dertig per jaar", vertelt Bjorn Snijders, ook lid van de sociëteit. "We zijn zelfs twee keer uitverkocht geweest. Bizar!"

Er zijn ook Grolse sjaals en mutsen verkrijgbaar. Foto: Omroep Gelderland

Denk niet dat de mannen zelf al die wanten bij elkaar hebben gebreid. "Daar hebben we breisters voor. Dames uit de omgeving. Voor mij is het abacadabra", lacht Wijcherink. De heren van de sociëteit houden zich liever bezig met bijvoorbeeld het leveren van wol en sociale media.

Sociale media

Die sociale media speelt een belangrijke rol in de terugkeer van het succes van de Grolse wanten. "Vooral de jeugd lijkt de wanten te willen dragen. Ze gebruiken het haast als mode-item. Dat is alleen maar gaaf."

Het succes begon in november. "In Groenlo hadden we een ooievaarsnest, dat niet in gebruik was. Daar zetten we toen twee kunstooievaars in met mini-Grolse wantjes en een sjaaltje. Dat was met carnaval. Toen ging het leven."

De Grolse want heeft een achtpuntige ster. Foto: Omroep Gelderland

Grolse wanten breien staat sinds 2017 op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Volgens de overlevering werden de Grolse wanten mogelijk al gedragen in de tijd van Prins Frederik Hendrik (1627). Sommige mensen beweren dat de sterren de bastions en ravelijnen van de oude vesting Grol voorstellen.

Typisch Grols

Tegenwoordig zijn er ook sjaals, mutsen en kindersloffen met het Grolse breipatroon verkrijgbaar. De mannen zijn er trots op. "Dat is typisch Grols: als je iets doet, doe je het beter dan een ander. Aanpakken!"

