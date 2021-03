Renovatie Koenders Molen in Braamt gestart

De kap van de Koenders Molen in Braamt is dinsdagochtend met een grote hijskraan van het bouwwerk gehesen. De molen die in 1856 is gebouwd wordt onderworpen aan een grondige renovatie in opdracht van eigenaar Harry Wezendonk, waarna het in de toekomst een toeristische trekpleister moet worden voor het dorp.



"De restauratie was hard nodig door het achterstallige onderhoud" aldus Wezendonk. De laatste restauratie van de molen vond volgens Wezendonk lang geleden plaats, wat volgens molendeskundige Gijs van Reeuwijk wel te zien is. "Al het rotte hout moet vervangen worden net als het metselwerk en de wieken, dan ziet het er straks weer keurig uit" vertelt van Reeuwijk, die ook het plan voor de restauratie maakte. Volgens hem gaan inwoners van Braamt weinig merken van het werk: "Voorbijgangers zien alleen dat de molen in de steigers staat. Het meeste werk gebeurt in de werkplaats, daar zijn ze wel een half jaar mee bezig." De montage van de gerenoveerde delen gaat in verhouding tot de renovatie zelf relatief snel.



De restauratie is naar verwachting aan het einde van dit jaar klaar. Wezendonk hoopt dat de molen met hulp van onder meer de gemeente Montferland een blikvanger wordt voor Braamt: "De bedoeling is dat er weer meel gemalen wordt en we zouden een gebouwtje willen die er naast kan staan. Daar kunnen mensen dan koffiedrinken en streekproducten kopen."