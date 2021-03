Bewoners in centrum Nijmegen dreigen gemeente met miljoenenclaim

Bewoners uit het Nijmeegse centrum dreigen met een miljoenenclaim richting de gemeente. Volgens bewonersplatform Kamerbreed zijn er zo’n 2000 huizen die in waarde zijn verminderd doordat er vergunningen zijn verleend voor kamerverhuurpanden in de directe omgeving.

Het Nijmeegse kamerverhuurbeleid is door de bestuursrechter van tafel is geveegd. Inmiddels ligt de zaak bij de Raad van State. In december liet de hoogste rechter zich al zeer kritisch uit over het Nijmeegse beleid voor vergunningverlening van kamerverhuurpanden.

'Wildwesttaferelen'

De termijn van zes weken waarin de Raad van State uitspraak moet doen, is al twee keer verlengd omdat de bestuursrechter de zaak nader wil bestuderen. Als ook de Raad van State het Nijmeegse vergunningensysteem van tafel veegt, dreigen er volgens Ralf Nieuwenhuijsen van Kamerbreed 'wildwesttaferelen'. Hij is onder meer bang dat er een wildgroei ontstaat van nieuwe panden die worden omgezet in kamerverhuurpanden voor bijvoorbeeld studenten, omdat pandeigenaren daarmee goed kunnen verdienen.

Maar de nieuwe vergunningen die sinds 2018 zijn verleend zijn dan waarschijnlijk ook onrechtmatig. Volgens Ralf Nieuwenhuijsen van Kamerbreed gaat het daarbij om zo’n 2000 woningen. Huizen binnen een straal van vijftig meter van zo’n kamerverhuurpand zijn volgens hem in waarde gedaald. Onder meer door geluidsoverlast of een veranderd straataanzicht door veel fietsen voor de deur.

Miljoenen

Volgens Nieuwenhuijsen is de waardevermindering per woning gemiddeld 20.000 euro. Als alle eigenaren een claim zouden indienen bij de gemeente betekent dat dus een totale som van veertig miljoen euro. Advocatenkantoor Poelman van den Broek is inmiddels in de arm genomen om zo’n collectieve claim voor te bereiden.

Ook pandeigenaren zullen mogelijk claims indienen, omdat door hen aangevraagde vergunningen geweigerd zijn op basis van beleid dat door de Raad van State wellicht van tafel geveegd wordt. Advocaat Bart van Hoof die namens een aantal van hen de zaak voor de bestuursrechter bracht, bereidt zich al voor op die schadeclaims. Maar hij wil niet op de zaak vooruitlopen en wacht eerst de uitspraak af van de Raad van State.

De uitspraak wordt begin april verwacht.