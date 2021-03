Met een coronapaspoort naar het concert? 'Je merkt een enorme honger bij het publiek'

Met zo'n bewijs in de hand kunnen mensen bijvoorbeeld naar een concert, festival of de bioscoop. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid verwacht dat een coronapaspoort voor de zomer technisch mogelijk is. Of het dan ook al kan worden ingevoerd, is nog de vraag.

'Goede tussenoplossing'

"We zijn heel blij met het nieuws, al is het nog niet het einde van de tunnel", reageert directeur Mirjam Barendregt van Theater Orpheus in Apeldoorn. Ze hoopt vooral dat zo'n coronapaspoort betekent dat er meer mensen naar binnen mogen dan nu op de routekaart van de overheid staat. Afhankelijk van het risiconiveau in de regio mogen er dertig, vijftig of honderd mensen tegelijk naar een evenement.

"Dat zijn er niet zoveel, als je bedenkt dat wij drie zalen hebben waarin we normaal in totaal 2250 mensen kunnen ontvangen. We kunnen niet wachten tot we weer open mogen, voor hoeveel mensen dan ook. Maar als we met een coronapaspoort op een veilig manier weer vol kunnen, juichen we dat toe."

Op anderhalve meter in een zaal in Theater Orpheus in Apeldoorn. Foto: Omroep Gelderland

Hetzelfde geluid horen we bij Luxor Live. "We gaan nog liever vandaag dan morgen open", zegt directeur Stefan Rebergen van het poppodium in Arnhem. "Het vaccineren gaat nu hard, dus zo'n paspoort zou een goede tussenoplossing zijn."

Elke versoepeling is natuurlijk prachtig

Wie nog niet gevaccineerd is of zich niet wil laten vaccineren, kan volgens de plannen straks met een negatieve coronatest naar een optreden. Hugo de Jonge liet maandag op de persconferentie weten dat daar een aparte testcapaciteit voor wordt opgezet. "Nu zijn dat er al 25.000 sneltesten per dag, volgende maand 100.000 en eind mei al 400.000", rekent Barendregt voor. "Dat zijn aantallen waar je echt wat mee kan."

Bij de Edesche Concertzaal zijn ze straks al blij als ze alle 250 stoelen weer kunnen vullen. "Het is nu nog wat vroeg om heel diep in te gaan op het coronapaspoort, maar elke versoepeling is natuurlijk prachtig", reageert artistiek manager Jan-Willem van Ree.

De zaal is vorige maand begonnen met het livestream van concerten, om mensen vanuit huis toch van de muziek te laten genieten. "Dat is heel goed bevallen, we hadden veel kijkers. Op 27 maart gaan we ook de Johannes-Passion van Bach livestreamen. We merken dat mensen daar toch behoefte aan hebben."

Als de zalen straks weer gevuld mogen worden, wil de Edesche Concertzaal daarmee door blijven gaan. "We zien het als iets extra's, zodat we straks niet alleen de stoelen kunnen verkopen, maar ook nog een paar honderd tickets wereldwijd."

'Enorme honger'

De theaters en poppodia hopen rond de zomer weer grote stromen bezoekers te mogen ontvangen. "Ik ga ervan uit dat er dan wel genoeg mensen ingeënt zijn. Maar mocht het al eerder kunnen, hebben we de programmering klaarstaan", zegt Mirjam Barendregt van Theater Orpheus.

Aan interesse vanuit het publiek ligt het in ieder geval niet, merkt Luxor Live. "Afgelopen vrijdag startte de voorverkoop voor Froukje op 4 november in de grote zaal. Die was meteen uitverkocht. Je merkt een enorme honger bij mensen om weer naar een optreden te gaan."