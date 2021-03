Vitesse legt boegbeeld Theo Janssen langer vast

De bedoeling is dat Janssen de toptalenten in Arnhem gaat begeleiden om de stap naar de A-selectie te kunnen maken. Vitesse spreekt van een nieuwe, overkoepelende rol voor Janssen binnen de academie. De man die zelf 242 wedstrijden in het eerste elftal speelde zal regelmatig bij jeugdelftallen aansluiten en spelers individueel klaarstomen voor de stap naar het eerste.

Janssen zegt blij te zijn met het vertrouwen dat Vitesse in hem uitspreekt. "Het lijkt mij super leuk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze toptalenten. Nadat ik eerst scout en vervolgens jarenlang jeugdtrainer ben geweest, is deze nieuwe rol een mooie stap om mij breder en dus completer te ontwikkelen."

Janssen debuteerde in december 1998 op achttienjarige leeftijd bij Vitesse. Tien jaar later verliet hij Arnhem voor FC Twente en daarna speelde hij een jaar bij Ajax. In 2012 keerde hij terug in zijn thuisstad, om vervolgens in maart 2014 een punt te zetten achter zijn loopbaan.