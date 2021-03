Dit vinden verschillende politieke partijen van het jeugdzorgbeleid

'De grens is in Barneveld echt bereikt, er móét geld bij'. Foto: Pixabay/bewerking Omroep Gelderland

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen en mogen we weer naar de stembus. Een van de belangrijkste verkiezingsthema's voor Gelderland is jeugdzorg. Wij hebben hebben alle Gelderse kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen voorgelegd hoe ze denken over het jeugdzorgbeleid. Niet iedereen heeft gereageerd op ons verzoek. Van de partijen die wel gereageerd hebben kunt u hieronder lezen hoe hun standpunt is.

50PLUS, Leendert Lodder, Putten. 26e op de lijst.

De kosten rijzen de pan uit. Het is een bekend probleem dat is veroorzaakt door de rijksoverheid zelf. Zij hebben dat uitbesteed aan gemeenten zonder daar de middelen (lees geld) erbij te doen. Sterker nog, ze hebben er juist van wat afgehaald. Dat is vragen om problemen en die krijg je dan ook. Kijk het idee op zich was niet verkeerd. Gemeenten zitten dichter bij de mensen die deze zorg nodig hebben, dus de lijnen zijn korter. Maar zoals zo vaak, deze maatregelen worden niet genomen om meer geld, of zelfs maar hetzelfde geld uit te geven, maar juist om te bezuinigen. Wie het onderste uit de kan wil krijgt het deksel op de neus.

D66, Rob Jetten, Ubbergen. 2e op de lijst.

Gemeenten hebben geld en ruimte nodig om alle taken waarvoor zij als eerste overheid aan de lat staan, goed te kunnen uitvoeren. Het is misschien wel het allerbelangrijkste dat wij de komende jaren voor gemeenten kunnen doen. We moeten voorkomen dat gemeenten hun hele begroting zien opgaan aan het sociaal domein, zoals de wmo of de jeugdzorg. Dat begint met beter helpen dan het Rijk de afgelopen jaren heeft gedaan. Gemeenten hebben wel de taak gekregen, maar onvoldoende middelen om dit goed uit te kunnen voeren. Daarom willen wij structureel 600 miljoen euro extra uittrekken voor de jeugdzorg. De specialistische jeugdzorg halen we weg bij gemeenten en wordt landelijk belegd. En met stabielere gemeentefondsen en de mogelijkheid voor gemeenten om lokale belastingen te heffen, kunnen beter lokale keuzes worden gemaakt.

PvdA, Charlotte Brand, Nijmegen. 15e op de lijst.

Jeugdzorg. Een groot financieel probleem voor veel gemeenten. De kosten zijn veel hoger dan jaren geleden werd gedacht toen deze zorg aan de gemeenten werd overgedragen.

De PvdA vindt jeugdzorg enorm belangrijk. We zien dat gemeenten in heel Nederland financieel in de knel komen omdat de behoefte aan de juiste zorg voor kinderen en jongeren groot is. We moeten gemeenten hierbij dan ook (financieel) ondersteunen. Heel concreet doen we dat door de tijdrovende en verspillende administratieve verantwoording aan de achterkant te laten afnemen. Er komt meer ruimte voor samenwerking in de jeugdhulp in plaats van marktwerking en concurrentie. Gemeenten werken meerjarig samen op het gebied van de specialistische jeugdhulp en gebruiken standaarden zodat de administratie versimpelt. Er komt structureel extra geld voor de jeugdhulp en tekorten bij gemeenten vullen we aan. Tegelijkertijd willen we helpen aan de voorkant: dat doen we door de capaciteit van de jeugdzorg te vergroten, zodat de wachttijden verkort kunnen worden en we de druk op deze zorg kunnen verlichten. Goed voor de jeugdzorg en goed voor de gemeente.

Maar we zien dat het probleem dus ook breder ligt: we zien dat er de afgelopen tijd bezuinigd is op het gemeentefonds. Dat moet stoppen. Sterker nog: De PvdA wil juist meer investeren in het gemeentefonds. Gemeenten worden zo op een eerlijke wijze gecompenseerd voor de uitgaven op het sociaal domein (zoals de Jeugdzorg).

JA21, Derk Jan Eppink, 's-Gravenhage. 3e op de lijst.

Deze problemen komen voort uit de methode-Rutte. Gemeenten worden groter, denk aan huidige gemeente Bronckhorst, en krijgen meer taken maar minder geld vanuit Den Haag. De lasten worden groter maar Den Haag zuiniger. Zo heeft Nederland de staatsschuld verlaagd van circa 60% tot 49% van bbp. Dankzij een bestuurlijke kaalslag.

Partij voor de Dieren, Luuk van der Veer, Apeldoorn. 13e op de lijst.

We gaan de wachtlijsten actief aanpakken. De jeugdzorg wordt uitgebreid tot 21 jaar. Verschillen tussen gemeenten in aanbod en kwaliteit van jeugdhulp zijn onaanvaardbaar. De decentralisatie ging gepaard met onverantwoorde bezuinigingen. We zorgen dat elke gemeente voldoende middelen heeft voor een goed georganiseerde jeugdzorg.

SGP, Chris Stoffer, Elspeet. 2e op de lijst.

Jeugdzorg. Een groot financieel probleem voor veel gemeenten. De kosten zijn veel hoger dan jaren geleden werd gedacht toen deze zorg aan de gemeenten werd overgedragen.

De SGP wil het budget van gemeenten voor de Wmo en de jeugdzorg met honderden miljoenen verhogen. Inkoop- en verantwoordingseisen in het sociaal domein moeten we verder standaardiseren, om zo de bureaucratie terug te dringen. En gemeenten moeten ook blijven kijken hoe zij de stijging van de kosten onder controle kunnen krijgen. In sommige gemeenten lukt het namelijk wel om de begroting binnen de perken te houden. Dit vraagt om een duidelijke visie, consistent beleid en soms scherpe(re) keuzes van gemeenten.

CDA, Jaco Geurts, Voorthuizen. 11e op de lijst.

De financiële situatie van bijna alle 51 Gelderse gemeentes is zorgwekkend. Dit komt onder meer door de zorgtaken die gemeentes hebben gekregen. Het CDA wil dat gemeenten meer middelen krijgen van de overheid om deze taken, zoals de jeugdzorg, uit te voeren. Daarnaast moeten we kijken hoe we de kosten kunnen drukken door ketensamenwerking in de jeugdzorg te bevorderen, hogere eisen te stellen aan zorgaanbieders en er scherper op toezien dat wat in het kader van jeugdzorg betaald wordt ook echt jeugdzorg is.