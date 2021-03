Sil (18) ontwerpt Achterhoekse skylines

"Ik ben begonnen met het namaken van de kerk in Beek, dat heb ik op Facebook geplaatst en er was best veel vraag naar" vertelt Sil. "Daarna ben ik ook andere dorpen in Montferland na gaan maken, nu wil ik graag uitbreiden naar andere gemeentes in de Achterhoek." Het produceren sluit aan bij de opleiding Mediamaker die Sil volgt. Momenteel loopt hij stage bij een mediabedrijf in Didam. Hij kan de faciliteiten van het bedrijf gebruiken om zijn skylines af te drukken.



"Eerst maak ik een foto van het gebouw, daarna trek ik die over in een ontwerpprogramma en zijn ze klaar om gedrukt te worden." Sil drukt zijn werken af op onder andere canvas, hout en textieldoek. Sil gebruikt zijn directe omgeving om zijn tekeningen te perfectioneren: "Ik stuurde mijn familie en vrienden de ontwerpen door en zij moesten raden welk gebouw ik nagemaakt had. Zo kon ik erachter komen of het herkenbaar genoeg was."



Komende projecten

Momenteel heeft Sil aanzichten van Zeddam, Didam, Beek en Loerbeek klaarliggen voor verdere productie. De skylines staan nu drie weken online en de verkoop gaat goed. De volgende stap is echter uitbreiden naar de rest van de Achterhoek. Hij heeft genoeg ideeën over welke gebouwen hij wil namaken voor komende projecten: "Op dit moment ben ik bezig met de skyline van Wehl en Doetinchem."





