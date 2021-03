Weerstand tegen uitbreiding van Doesburgse bedrijven: 'Voordelen wegen niet op tegen de nadelen'

De stichting Fraterwaard is één van de indieners van een zienswijze. De stichting maakt zich zorgen over het natuurgebied waar de kade en de haven van Rotra aan grenst. "Dit gaat ten koste van de biodiversiteit hier," vertelt Ruud Smit "Je ziet veel verschillende soorten vogels en planten en er zit zelfs een bever. "

'Bij de tijd brengen en beheerste groei'

Er waren al eerder uitbreidingsplannen, waar de stichting Fraterwaard tegen was. De huidige plannen zijn minder rigoureus, maar de stichting maakt zich ook nu weer grote zorgen. Volgens Stijn Terlingen -die de woordvoering doet voor de bedrijven- is er in de plannen helemaal geen sprake van aantasting van het natuurgebied. "Dit is een heel ander plan dan het vorige, in het nieuw plan breiden uit op ons eigen terrein." Terlingen spreekt over het 'bij de tijd brengen' van de bedrijven. "De bedrijven moeten weer voldoen aan de huidige eisen. Tegelijkertijd is er behoefte aan ruimte voor duurzame en beheerste groei."

Het plan is om een crossdock met een kantoorgebouw op de huidige plaats van het pand de Blikvanger te bouwen. De laad-en loskade kan worden verlengd en de ‘zwaaikom’ voor schepen om te draaien, kan worden vergroot. Verder is het de bedoeling om een overdekte parkeerplaats te bouwen tussen de gebouwen met zonnepanelen erop. De grootte van het terrein wijzigt vrijwel niet, de hoogte van de gebouwen hier en daar wel.

'Te hoog en te massaal"

Dit is ook een punt waar veel Doesburgers over vallen. De fractie van PvdA/GroenLinks bijvoorbeeld. "De panden zijn nu geloof ik zo'n 12 meter hoog, maar dat zou straks 22 meter hoog kunnen worden als het bestemmingsplan wordt goedgekeurd", aldus raadslid Mark Mol. Hij is niet blij met deze hoogbouw: "We zijn een toeristisch stadje, maar de vraag is of dat zo blijft als ons beschermd stadsgezicht wordt ontsierd met opslagloodsen van 22 meter hoog en een kraan van 30 meter."

Ruud Smit (Links) en Mark Mol in de Fraterwaard Foto: Omroep Gelderland

Verhuizen

Het lijkt hem beter dat een bedrijf zoals Rotra verhuist naar een plek waar meer uitbreidingsmogelijkheden zijn. Ubbink zou dan wel in Doesburg kunnen blijven en dan wel groeimogelijkheden hebben. Maar die optie is vooralsnog niet aan de orde. Terlingen antwoordt met een volmondig 'ja' op de vraag of de bedrijven zeker Doesburg willen blijven.

De Doesburgse gemeenteraad neemt in mei of juni een besluit over het bestemmingsplan die de uitbreiding moet mogelijk maken.