WhatsApp-berichten gaan niet over autobranden maar buitenseks, zeggen verdachten

De 42-jarige man werd in mei vorig jaar opgepakt. De Arnhemmer wordt ervan verdacht dat hij in april een BMW en een Renault in brand heeft gestoken. Verder zou hij die maand geprobeerd hebben een Porsche Carrera in brand te steken door een aanmaakblokje onder de auto te leggen en aan te steken.

Die poging mislukte. Maar door DNA op het aanmaakblokje, kwam de politie de man op het spoor. De vrouw wordt ervan verdacht, dat ze vorig jaar in Arnhem een auto en een schutting in brand heeft gestoken. Ze zouden daarbij mensen in levensgevaar hebben gebracht.

Celstraffen geëist

De officier eiste tegen de vrouw een celstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. En tegen de man dertig maanden waarvan zes voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

De politie zette na de aanhouding van de twee in de gevangenis undercover-agenten in om hen stiekem uit te horen. Beide wezen toen in verband met de branden met de vinger naar elkaar, maar de man zei vandaag tegen de rechter dat hij de de vrouw niet had willen beschuldigen van de branden. "Ik vertelde de undercoveragent dat, wat ik in het dossier over haar gelezen had."

In totaal gingen er in de periode zestig auto's in Arnhem-Noord in vlammen op. Ze zorgden voor enorme gevoelens van onveiligheid. "De impact van dit soort dingen is eigenlijk niet te omschrijven", zei de officier van Justitie vandaag in de rechtbank. "U probeert hier recht te breien, wat niet meer recht te breien is", zei de officier tegen de verdachten. "Jonge kinderen durven niet meer thuis te slapen." Ze zagen toen ze uit het raam keken de vlammen op zich afkomen, aldus de officier.

'Slaap zacht, kleine pyromaan'

Een grote rol in het bewijs tegen de twee spelen WhatsAppjes die ze elkaar over de branden stuurden. "We moeten zorgen, dat als we er één in de brand steken dat er meer in de brand gaan. Ik hou van je lekkerding. Slaapzacht, kleine pyromaan", schreef de man. "Jij ook mede-pyromaan", antwoordde de vrouw.

De verdachten zeiden de rechter, dat de appjes grapjes waren. "Ik heb geen branden gesticht", zei de man. "Iedereen had het erover in de wijk Klarendal, dus stuurde ik haar grapjes, die achteraf helemaal niet grappig waren." De man wilde indruk maken op de vrouw, vertelde hij de rechter: "Het was dom gelul, stoerdoenerij."

De appjes waarin vuur en branden worden genoemd, zouden ook helemaal niet over de autobranden gaan, maar over seks. "Wij zijn buitenseks aan het doen. Onze relatie draait puur om seks." De vraag op WhatsApp aan haar, of hij zich bang moest maken, dat hij was gezien bij een brand, sloeg volgens hem dan ook niet op het feit dat hij een brand gesticht heeft. Maar, dat gezien was terwijl ze seks hadden in een portiek.

De vrouw bevestigde dat hun relatie om seks draaide. "Ik haak hierbij af", zei de officier. "Moet ik hier echt inhoudelijk op reageren? Nee, dat hoef ik niet. U probeert hier onzinverhalen te houden." De rechter moest maar naar de feiten kijken, aldus de officier. "Ze zijn verantwoordelijk voor de branden, die hier zijn gesticht."

'Ze verdienen de hoofdprijs voor liegen'

De branden zorgden voor een enorme commotie in Arnhem-Noord. "Ik slaap, omdat ik angstig ben nu nog vaak bij mijn moeder in bed", vertelde een slachtoffer van de autobranden de rechter. Een oom van een ander slachtoffer zegt de verklaringen van de verdachten niet te geloven. "Als er een prijs op liegen zou staan, dan zouden ze wel de hoofdprijs winnen", klonk zijn cynische commentaar.

De advocaat van de man eiste dat de rechtbank het OM niet ontvankelijk verklaart, omdat de politie de telefoon van de verdachte onrechtmatig zou hebben verkregen. Er zou daardoor geen sprake zijn van een eerlijk proces.