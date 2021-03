Youri telt af........Het boek komt er aan

Updates

Tijdens het ziekteproces hield moeder Natasja updates bij over het verloop van de ziekte van Youri en over de invloed hiervan op het gezin. "De eerste jaren na het overlijden kon ik de updates echt nog niet teruglezen. Naarmate de tijd verstrijkt begin je te merken dat het gewone leven voor iedereen weer door gaat en Youri’s naam toch steeds meer op de achtergrond begint te raken. Toen kwam bij mij steeds meer de behoefte om een manier te zoeken om Youri’s naam voort te laten bestaan. Ik heb het dossier van de kinderthuiszorg en het Radboudziekenhuis opgevraagd. De informatie van de dossiers in combinatie met de updates heb ik samengevoegd. Zo heb ik het boek kunnen schrijven.", aldus Natasja.

Ik ben mij ervan bewust dat er zware stukken tekst te lezen zijn maar we willen het verhaal niet gaan romantiseren maar het te laten zijn zoals het was en is.

Youri's naam laten voortbestaan

"Ik wil hiermee niet alleen Youri’s naam laten voortbestaan maar ik wil zeker zijn boodschappen naar buiten brengen om andere mensen te helpen. Lotgenoten (h)erkenning te geven en andere mensen helpen hoe om te gaan in zo’n situatie als je er zelf in zit of bij anderen mee maakt. Ik ben mij ervan bewust dat er zware stukken tekst te lezen zijn maar we willen het verhaal niet gaan romantiseren maar het te laten zijn zoals het was en is. Het verhaal is vanuit mijn moederhart geschreven. De jaren na zijn overlijden beschrijf ik hoe wij als gezin dagelijks verder leven. We hebben ook ‘professionals’ in het boek betrokken om hun leermomenten en boodschappen van Youri door te geven."

Daar lag/lach je dan

Het boek krijgt als titel "Daar lag/lach je dan", naar een nummer van Kraantje Pappie. Het telt 343 bladzijdes en bevat talloze foto’s van Youri. Op zijn vijfde sterfdag, 13 maart 2021, wordt het boek gelanceerd. De familie heeft een website gemaakt waar foto’s en filmpjes van Youri te zien zijn, gerelateerd aan het boek. Er zijn ook handige links te vinden op de site en het boek is er te bestellen.

