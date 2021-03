Tien sociale huurwoningen op de locatie Atlantis in Oldebroek

OLDEBROEK -

De locatie Atlantis in Oldebroek is al jaren niet meer in gebruik en verkeert in een vervallen staat van onderhoud. Met verschillende ontwikkelaars is in het verleden geprobeerd om een goed ontwikkelingsplan te vinden. Dit was tot nu toe niet gelukt. Wethouder Bob Bergkamp is daarom blij dat er een overeenstemming is bereikt met een aannemer voor de bouw van tien sociale huurwoningen.