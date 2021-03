Bevrijdingsdefilé in Wageningen nog maar eens in de vijf jaar

Het Bevrijdingsdefilé met een militaire optocht op 5 mei in Wageningen is voortaan nog maar eens in de vijf jaar. Dat laat het ministerie van Defensie dinsdag weten.

Volgens defensie is hierover afgelopen oktober een overeenkomst gesloten met de stichting Wageningen 45. De flypast van militaire vliegtuigen en de erewacht vinden wel ieder jaar plaats.

Defensie stelt dat de ondersteuning van vele herdenkingsactiviteiten in Nederland zwaar op de operationele capaciteit drukt. Daarom is besloten dat defensie het defilé een keer in de vijf jaar gaat steunen en dan alleen de steun die alleen defensie kan leveren, zoals de flypast en het leggen van een brug.

Het eerstvolgende defilé met steun van defensie zou in 2025 zijn, meldt een woordvoerder. Of de gemeente in de jaren dat defensie geen steun verleent aan het defilé nog wel een militaire optocht met veteranen organiseert is onduidelijk. Defensie gaat niet over de veteranen.

Ultieme poging

De gemeenteraad riep eerder het college en Wageningen 45 op om nog een 'ultieme poging' te doen om defensie over te halen ook de komende jaren toch nog medewerking te verlenen aan een Bevrijdingsdefilé in Wageningen. Een motie daarvoor kwam van het CDA en werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Ook een voorstel van de VVD om veteranen te blijven betrekken in de vieringen, werd unaniem aangenomen.

Het Bevrijdingsdefilé gaat dit jaar overigens sowieso niet door vanwege de coronapandemie.

