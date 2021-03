Maaike (26) werkt in de thuiszorg en dat is meer dan steunkousen aantrekken

Maaike Donker weet het al van kinds af aan: als ik later groot ben wil ik verpleegkundige worden. Inmiddels is ze 26 en werkt ze in de thuiszorg. Dat vindt ze veel uitdagender dan een baan in het ziekenhuis.

Het is nog vroeg als Maaike de thuiszorgspullen in haar tas stopt en haar werkjas aantrekt. En o ja, niet vergeten: de lunch meenemen. Dan hup in de auto naar haar eerste adres waar cliënt Lien al met smart op Maaike ligt te wachten.

Iemand verzorgen tot het eind

Lien ligt al bijna twee jaar in bed in de woonkamer en is volledig afhankelijk van de zorg. Vier keer per dag krijgt ze een thuishulp over de vloer. Maaike maakt ondertussen een praatje met haar en houdt in de gaten of het nog goed gaat met haar cliënt.

Vanwege corona staat de zorg vol in de schijnwerpers. In het nieuwe tv-programma Hart voor Zorg duikt presentatrice Sonja Booms in deze gevarieerde wereld, waar leven en dood dicht bij elkaar staan. Door de ogen van de zorgverlener ontdekt Sonja de mooie en minder mooie kanten van zorg. Hart voor Zorg is elke donderdag vanaf 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland.

Lien is 94 jaar en gaat nu echt richting de dood. Dat klinkt triest, maar Maaike komt al jaren bij haar en vindt het juist een van de mooie dingen van haar werk, dat ze Lien tot het eind kan verzorgen. Gelukkig heeft Lien een heel trouwe mantelzorger, zonder wie deze zware zorg onmogelijk zou zijn.

'Mensen helpen vind ik super'

Maaike werkt in een klein zelfstandig team bij Buurtzorg in Zaltbommel West. Ze komt bij veel verschillende mensen thuis, van jong tot oud. "Mensen helpen vind ik super, dat je dan ziet dat iemand er wat aan heeft en je uitzwaait."

Ze vindt het bijzonder om bij mensen thuis in hun privésituatie binnen te stappen. "Wat achter de deuren gebeurt, zie je normaal niet." Naast normale zorg, geeft ze scholing aan andere teams om steeds op een hoger niveau zorg te kunnen bieden. Een extra uitdaging in haar werk.

Complexe zorg

En dan is het alweer tijd om naar de volgende patiënt te gaan, Michael. Een jonge knul van 20 jaar met de ziekte van Crohn. Hij heeft een pomp voor voeding die via een infuus in zijn arm gaat. Echt een specialistisch klusje, die normaal door artsen in het ziekenhuis moet worden gedaan.

Dankzij Maaike kan hij thuis zijn en kan hij steeds zelfstandiger functioneren. Want ook dat maakt haar werk zo bijzonder: dat ze ook complexe zorg kan verlenen aan mensen die anders langer in het ziekenhuis zouden moeten blijven.

