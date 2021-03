Sporthal Borculo wordt vaccinatielocatie

"De eerste doelgroep die gevaccineerd wordt in Borculo zijn senioren vanaf 75 jaar", aldus de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG). "We kunnen 120 vaccinaties per dag zetten in Borculo, dat doen we zeven dagen per week." De sporthal heeft een maximale capaciteit van vier priklijnen en is iedere dag geopend van 08.00 uur tot 20.00 uur. De GGD NOG start 29 maart met het vaccineren van senioren in sporthal 't Timpke.



Borculo wordt daarmee de derde vaccinatielocatie in de Achterhoek. In Doetinchem kunnen ouderen terecht in de SaZa topsporthal voor een coronaprik en in Lichtenvoorde is de Hamalandhal omgebouwd tot vaccinatielocatie. GGD NOG vaccineert ouderen, naast op de locaties in de Achterhoek, ook in Apeldoorn, Harderwijk en Zutphen.





