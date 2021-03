KIJK LIVE MEE | De eieren van de kerkuil komen eraan

En dat is absoluut het kijken waard. Want in deze nestkast zijn al heel wat eieren gelegd. Waar het gemiddeld aantal eieren per nest ligt op vier tot zeven, konden we in 2018 live volgen hoe er zeven eieren gelegd werden. In 2019 waren dat er liefst negen.

“In 2019 viel het eerste ei al op 5 maart.”

Na een jaar van afwezigheid, het paartje had een nestkast gekozen zonder camera, kunnen we dit jaar gelukkig weer meekijken in het nest op de zolder van Van den Brink. En er is al genoeg te zien. “Ze zijn veel aan het paren, het gaat de goede kant op. Ik zeg nog maximaal twee weken, maar het ei kan ook al veel sneller komen. In 2019 viel het eerste ei al op 5 maart.”

Benieuwd hoeveel eieren er dit jaar gelegd worden? Volg de kerkuilen dag en nacht via het YouTube-kanaal van Buitengewoon.

Volg het leven van de Gelderse dieren via onze livestreams

