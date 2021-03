Vertrek Ralf Seuntjens naar NAC ligt zeer gevoelig bij De Graafschap

Seuntjens groeide op in de Haagse Beemden in Breda. Zijn voetbaldroom was schitteren bij NAC in het Rat Verlegh Stadion. Om verschillende redenen lukte het steeds niet om een transfer te maken, maar nu gaat dat wel gebeuren. De 31-jarige Seuntjens tekent in de stad waar hij nog altijd een huis heeft voor twee jaar. In het contract wordt ook nog een optie voor nog een derde seizoen opgenomen. Daarna blijft hij in een andere functie bij de volksclub uit Breda betrokken.

Mondeling akkoord

Seuntjens had ook een 'serieuze aanbieding' van De Graafschap op zak om zijn aflopende contract te verlengen. De clubtopscorer geldt als het boegbeeld en de leider van de spelersgroep. De verwachting was dat hij zou blijven. "Het ziet er goed uit, de intentie is om bij De Graafschap te verlengen", zei Seuntjens onlangs. De clubleiding ging, na het akkoord met trainer Mike Snoei, ook als eerste met de aanvoerder om tafel om hem voor de club te behouden.

Met NAC heeft hij inmiddels al een mondeling akkoord bereikt. De handtekening zal komend weekend waarschijnlijk al worden gezet, zo meldt dagblad BN De Stem. Trainer Maurice Steijn zei maandagavond na de overwinning van NAC op Jong AZ voor de camera van ESPN: "Wij willen Ralf graag naar Breda halen. Dat is wel haalbaar. Ik heb er vertrouwen in dat hij komt omdat wij een goed gesprek hebben gehad."

Tekst gaat verder onder de foto.

De Graafschap raakt Seuntjens kwijt aan NAC Breda. Foto: BSR Agency/Orange Pictures

Trainer Mike Snoei, die net als Seuntjens niet bereikbaar was dinsdagochtend, is naar verluidt zeer teleurgesteld dat zijn 'rechterhand' vertrekt. Zondagavond zei Snoei: "Ik reken erop dat hij blijft. Hij heeft gezegd dat hij met deze trainer nog graag in de eredivisie wil spelen. Daar houd ik hem aan."

Onderlinge ontmoeting

Het vertrek van Seuntjens ligt extra gevoelig, omdat NAC en De Graafschap in een spannende strijd zijn verwikkeld om promotie. Het gevecht om de tweede plaats is nog lang niet beslist. Ook Almere City doet daarin nog volop mee. De Graafschap heeft vier punten meer dan NAC. Beide clubs winnen veel de laatste tijd. Op 28 maart treffen beide ploegen elkaar in Breda. Seuntjens is er uiteraard bij gebaat dat NAC promoveert naar de eredivisie, maar hij speelt de komende maanden nog voor De Graafschap. Prangende vraag is daarom of belangenverstrengeling hier een rol speelt.

Snoei is teleurgesteld in Ralf Seuntjens die vertrekt naar NAC. Foto: BSR Agency/Orange Pictures

Gevoelige kwestie

Maar er is meer. De Graafschap baalt enorm van het moment waarop het nieuws naar buiten komt. Daarin speelt ook Seuntjens een rol volgens de Doetinchemse club, maar vooral NAC. De Graafschap zit enorm met de kwestie in zijn maag. Kan Seuntjens de komende weken nog de volledige motivatie opbrengen om zijn werkgever te helpen in de race naar promotie? Wat is het effect van zijn vertrek op de rest van de spelersgroep? En hoe staat Snoei zelf in deze gevoelige zaak. Hij heeft zijn aanvoerder altijd beschermd en gesteund, ook nu de Brabander op het veld een mindere periode doormaakt.

Hereniging

Bij NAC wordt Seuntjens overigens herenigd met Maurice Steijn met wie hij ook samenwerkte bij VVV Venlo. Het ging om een succesvolle periode met een negatief einde. Steijn zette in april 2019 de centrumspits, die op de bank was beland, uit de selectie omdat hij zijn contract niet wilde verlengen. Volgens VVV waren de 'kernwaarden en het respect van de club in het geding' gekomen.