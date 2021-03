Wie is deze overvaller?

De overval was op dinsdagmiddag 29 december, omstreeks 15.00 uur. Onder bedreiging van een wapen nam hij een slof sigaretten en geld uit de kassa mee.

We laten nieuwe beelden zien, de tekst gaat eronder verder.

"We weten dat de dader na de overval een steegje in gerend is en daar op een fiets gestapt is", zegt Jop Heinen van de politie. "Hij is toen linksaf de Dorpsstraat in gefietst en vervolgens vermoedelijk de Marijkeweg ingegaan. Dat laatste weten we niet helemaal zeker en het zou ons erg helpen daar meer informatie over te krijgen."

Donkere kleding en capuchon

De overvaller droeg donkere kleding en op zijn hoofd een petje met daaroverheen een capuchon.

Kun je de politie helpen deze zaak op te lossen? Bel de gratis tiplijn van de politie (0800-6070) of neem contact op met Meld Misdaad Anoniem als je niet wilt dat jouw gegevens bekend worden. Vermeld het zaaknummer 2020614980. Er is ook een digitaal tipformulier. Dat vind je hier.