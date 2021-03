Omroep Gelderland zet zorgpersoneel week lang in het zonnetje

De zorgmedewerkers staan iedere dag voor ons klaar. Dag in, dag uit zetten zij zich in voor onze gezondheid. En tijdens de coronacrisis hebben zij nog een tandje bijgezet. Daarom is er bij Omroep Gelderland vanaf 15 maart de Week van de Zorg. Om deze harde werkers eens in het zonnetje te zetten, en de rest van Nederland te laten zien hoe het is om te werken in deze mooie sector.

In deze gekke en onzekere tijd zetten we deze beroepsgroep, die vaak onzichtbaar haar werk doet, in de schijnwerpers. Dat doen we zowel op TV Gelderland als Radio Gelderland en via onze social media-kanalen. Zorgmedewerkers geven een inkijkje in deze bijzondere, gevarieerde wereld. Wat beweegt ze, hoe beleven zij de coronatijd en hoe gaan zij om met druk en tegenslagen?

Programmering TV

Op TV Gelderland kun je iedere dag naar een zorggerelateerd programma kijken. Zo is het populaire Omroep Gelderland-programma Nu, in het ziekenhuis terug in een driedelige serie, waarin Annemieke Schakelaar meeloopt in verschillende ziekenhuizen.

Op dinsdag kun je kijken naar de documentaire Corona, wat een zorg. Hierin blikt Angelique Krüger terug op het afgelopen jaar en maakt ze de balans op met mensen uit de zorg, mensen die zorgen voor een ander, én mensen met een zorg.

Ook Gelderland Helpt staat in het teken van de zorg; je ziet woensdag verhalen van meerdere mensen die het verschil maken voor een ander. Op donderdag kijk je naar het nieuwe programma Hart voor Zorg en op vrijdag schuift er bij Angelique en Peter tijdens De Week van Gelderland een gast aan uit de zorgsector.

Nieuw: Hart voor Zorg

In het nieuwe tv-programma Hart voor Zorg loopt presentatrice Sonja Booms mee met medewerkers in diverse zorginstellingen. Ze ervaart wat deze medewerkers dagelijks meemaken en hoe ze daar professioneel, maar ook persoonlijk mee omgaan.

Wat drijft hen om elke dag klaar te staan voor andere mensen? Wat zijn de mooie kanten van hun beroep en wat zijn aan de andere kant de dilemma's, taboes en frustraties? Wat nemen ze mee naar huis of waar liggen ze ’s nachts wakker van? Hart voor Zorg is vanaf donderdag 18 maart iedere week om 17.20 uur te zien op TV Gelderland.

Programmering radio

Ook Radio Gelderland en onze social media-kanalen staan in het teken van de zorg. We draaien op vrijdag verzoekplaatjes, en iedere dag is er in het item van Gelderland Helpt een zorggerelateerde oproep. Op social media kunnen mensen zorgtoppers aandragen om in het zonnetje te zetten, komt een vlog van een verpleegkundige en plaatsen we fragmenten van de speciale uitzendingen op tv.

Omroep Gelderland staat van 15 tot en met 19 maart in het teken van de Week van de Zorg. Kijk voor de volledige programmering op www.omroepgelderland.nl/weekvandezorg.