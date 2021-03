Van de Wardt wordt projectleider bij STOER

"We gunnen iedereen een tweede kans, maar we vinden het niet passen dat dat bij STOER moet zijn”, zegt Anita Nijland, voorzitter van Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek, over de aanstelling. Van de Wardt komt in dienst van de gemeente, maar moet als projectleider bij STOER twintig arbeidsplaatsen voor inwoners creëren. Het college noemt het ‘een goede oplossing voor iedereen’. “Het is ook niet ongebruikelijk dat een oud-wethouder werkzaamheden verricht voor de gemeente waar hij of zij een tijdje bestuurder is geweest”, schrijft de gemeente in een verklaring. “Het scheelt ons bovendien ook wachtgeld.”



Van de Wardt besloot tijdens een raadsvergadering in 2019 te stoppen. Reden was het dossier Laborijn, mede door een meldpunt van de Rooie Vrouwen en de openbaring van het rapport Berenschot kwam een waslijst aan klachten naar buiten. Cliënten voelden zich gekleineerd en respectloos behandeld door de sociale dienst. Volgens raadsleden was Van de Wardt te lang blind geweest voor klachten over de dienst. Een gebrek aan vertrouwen was reden voor hem om te stoppen.



‘We zijn echt verbijsterd’

Volgens Nijland zorgde het nieuws van aanstelling bij STOER voor verbijstering bij cliënten van de voormalige sociale dienst Laborijn van de gemeente. “Er zit veel ongeloof”, zegt voorzitter Nijland. “Dat is begrijpelijk, want er zit natuurlijk nog een heleboel pijn bij deze mensen.” De Rooie Vrouwen sturen deze week een brief naar het gemeentebestuur. Ze willen uitleg krijgen over de keuze voor de voormalig wethouder.



‘Dit begrijpen wij niet’

Oude IJsselstreek benadrukt dat Van de Wardt veel kennis en ervaring op dit werkgebied. De kritiek van de Rooie Vrouwen kan niet op begrip rekenen. “Dit begrijpen we niet”, aldus de gemeente. “Hij gaat juist zorgen voor meer banen. STOER werkt bovendien vanuit de filosofie om te kijken naar talenten van mensen, niet naar onmogelijkheden.”





