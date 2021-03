'Heel slim' dat kabinet ons betere tijden voorspiegelt, zegt gedragsdeskundige

Gedragsdeskundige Liza Luesink uit Zutphen vindt dat het kabinet het goed deed, door uitzicht op betere tijden te geven. En door te erkennen dat het voor iedereen steeds lastiger wordt om zich aan de maatregelen te houden. "Nog even volhouden, nog even volhouden, nog even volhouden. En dat is nou precies wat we heel lastig vinden. We moeten dit al zo lang volhouden", zegt ze.

Luesink vindt het slim om ons betere tijden voor te spiegelen: "Het woord frustrerend viel. We snakken naar meer. Dit houden we niet vol met elkaar. En dat is heel slim om te doen, want als we het lastig vinden en we hebben het gevoel dat dat niet gezien wordt, dan vinden we het heel moeilijk om ons overal aan te houden."

Die mooie zomer lonkt

Het kabinet keek vooruit naar de zomer. En als het zo stressvol is als nu dan helpt een punt om naar uit te kijken, vindt de gedragsdeskundige. Maar die zomer is nog wel aardig ver weg. Dus was het volgens haar verstandig om met Pasen even naar een tussenpunt te kijken. "En dat we dan misschien op het terras kunnen zitten."

Geen verkiezingspraat

In de ogen van Luesink werden ondanks de verkiezingstijd geen loze beloftes gedaan: "Het is heel belangrijk dat de overheid juist in deze tijd heel betrouwbaar is in dit beleid. En juist door zo consistent te zijn en wel aan de maatregelen vast te houden met daarbij een goede uitleg van 'het kan nu echt nog niet, maar straks wordt het echt beter', zijn ze wel betrouwbaarder, en dat helpt wel."

Terras open, maar de vlag gaat niet uit

Martin Hüning is bestuurslid bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Gelderland en eigenaar van partycentrum en pannenkoekenhuis 't Noorden in Aalten. "Het was een prachtig perspectiefje en een stip aan de horizon, waar we om gevraagd hebben. Maar de mitsen en maren die daar weer bij aan hangen. Ik ben heel benieuwd of we wel opengaan", reageert hij.

"En vergeet niet de mensen die geen terras hebben. En een IKEA waar 50 mensen naar binnen mogen. Heel leuk, heel mooi. We hebben hele grote horecabedrijven. Waar ook 50 mensen veilig naar binnen kunnen. De afstand houden. dat is belangrijk. En daar willen we naar toe. Dus we zijn nog lang niet klaar", gaat Hüning verder.

Boerenverstand

De ondernemer wil dat ze in Den Haag hun boerenverstand gebruiken. "Kijk eens wat er wel kan. Alles wat er niet kan, is allemaal leuk en aardig. Maar wat kan er wel. Laten we daar naartoe gaan."

Hij vindt dat er ook meer duidelijkheid moet komen, zodat ook alle leveranciers weten waar ze aan toe zijn: "Want we lopen zo meteen weer tegen die muur aan. Dat het de eerste twee maanden stokt in die keten. Dat we gewoon geen voorraden hebben. Dat we dan alsnog een klein stukje open mogen, maar nog niet eens wat kunnen."

Kortom: "We hebben gelukkig de viooltjes al buiten staan. Het vrolijk gevoel is gemengd, zeg maar."

